Депутат Малашко: Охрана материнства, детства - это наш национальный приоритет
Охрана материнства, детства - это наш национальный приоритет. Об этом в студии "Первого информационного" заявил Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Защита семьи, брака, отцовства, материнства, детства - это основные постулаты, которые отображены в Конституции. Что касается законодательных актов, то и наша Конституция претерпела определенные изменения на последнем референдуме, где белорусы проголосовали за то, что брак - это союз мужчины и женщины. Законодательные акты не статичны, они следуют за теми изменениями, которые претерпевает наше общество, - рассказал Малашко. - Наша динамичная жизнь вносит свои изменения, и надо сказать, что с 1 января 2025 года вступил в силу закон "Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей". Устранен целый ряд несправедливостей в отношении молодых женщин, которые стали матерями, будучи студентками, учащимися колледжей и высших учебных заведений. Значительно увеличено материальное пособие женщин, которые воспитывают детей и имеют стаж работы менее 5 лет".
Очень важно, что семьям, воспитывающим детей-инвалидов, которым исполнилось 18 лет, согласно этому закону, продолжили определенные выплаты. "Благодаря закону "Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей" обеспечена защита детей от чуждой информации и целый ряд других вопросов решен".
Также он подчеркнул, декретный отпуск - это не данность, это право женщины определить то время, которое она посвятит непосредственно своему ребенку, ухаживая за ним. Женщина имеет право выйти из декретного отпуска, и при этом сохраняется 50 % выплат по уходу за ребенком.
Кроме того, в Беларуси отцу (отчиму) при рождении ребенка предоставляется краткосрочный отпуск до 14 календарных дней в течение 6 месяцев после рождения малыша. По умолчанию этот отпуск предоставляется без сохранения зарплаты, если иное не предусмотрено коллективным договором или работодателем.
Валерий Малашко отметил, что государственная поддержка достаточно всеобъемлющая и она возрастает по мере того, как растет количество детей. Это выплаты на рождение первого ребенка - 10 БМП (4877,2 руб.). На рождение второго ребенка - 14 БМП (6828,08 руб). Поэтому вся законодательная история в первую очередь настроена на мотивацию рождения, поддержку детей, поддержку покупки и приобретения жилья. В том числе семейные пары, у которых двое детей, тоже имеют право на один льготный кредит. "А если вы многодетная семья и у вас трое детей, то 75 % стоимости кредита списывает и берет на себя государство. А если у семьи четверо детей, то квартира предоставляется в пользование бесплатно. Поэтому в этой части законодательство, конечно, мотивируют семейные пары на рождение детей".