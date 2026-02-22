Деревянные домокомплекты - почему белорусы готовы их покупать

Предприятия Минлесхоза укрепляют позиции на внешних рынках. Эшелонами круглый лес из страны уже давно не вывозят. Акцент идет на глубокую переработку, т. е. на продукцию, изготовленную из дерева, например, пиломатериалы, мебель, брус.

Дерево у белорусов сейчас и новый тренд домостроения. Минлесхоз задает тон на рынке. Ведомство на своем примере несколько лет назад показало новые ориентиры в сроках строительства и его стоимости.

Доступные домики от лесхозов захватили умы белорусов несколько лет назад. Когда только начинали проект (а это 2023-й), было продано всего 10 домокомплектов. Спустя год спрос вырос в 10 раз. По итогам 2025 года белорусы купили уже без малого 160 домиков, это без учета бань, которые тоже охотно приобретают.

Игорь Малашевич, замминистра лесного хозяйства Беларуси:

"Как показывает сегодняшний день, этот проект достаточно эффективен. В этом году минимальная планка, которая должна быть выполнена, - 280 домиков. У нас действует 31 производство, они разбросаны по всей республике".

Как в Беларуси решили сделать деревянное домостроение доступным? За новое направление в отрасли взялись с подачи Президента страны Александра Лукашенко. В 2022 году глава государства поручил продумать варианты, чтобы сделать древесину для частного строительства домов дешевле. В ведомстве это услышали и предложили свое решение жилищного вопроса. Деревянные дома действительно пошли в народ. На некоторых производствах уже очередь стоит.

Такую продукцию стали использовать и для строительства жилья для работников лесной отрасли. Один из таких примеров нашли в Могилевской области.

Александр и Карина Гончаровы встречают в своей уютной гостиной. Молодая семья воспитывает сына, им больше не нужно ютиться в небольшой однушке. Ключи от новенького коттеджа семья мастера Глусского лесхоза получила в ноябре 2024-го. В новых квадратах уже обжились, говорят, что живется хорошо, просторно.

"Дом деревянный, температуру держит хорошо. Лесхоз помог купить нам кухню, стиральную машину, холодильник", - поделился житель арендного дома Александр Гончаров.

Отчего повышенное внимание к их жилью, хозяева отлично понимают: это первый домокомплект, изготовленный силами Глусского лесхоза. На предприятии сперва помогли своим работникам решить жилищный вопрос, а потом начали продавать домики населению. Наладили их производство здесь в 2024 году.

Михаил Пархимчик, мастер строительно-монтажных работ Глусского лесхоза:

"На данный момент у нас стоит полный комплект 60-квадратного жилого дома. Все стены у нас пронумерованы, подписаны. Сейчас мы на финишной прямой, все уже готово. Выгоднее построить деревянный домокомплект, потому что он не требует дальнейшей отделки: построили, пропитали, утеплили".

Минлесхоз заверят, что стоимость сформирована с минимальной рентабельностью - не более 5 %. Если подорожание и возможно, то только на индекс роста потребительских цен, но и это частично компенсируется.

Деревянные домокомплекты есть в списке льготного кредита "На родныя тавары". Более того, на них как на дорогостоящую покупку действуют особые условия.

Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Кредитованием действительно очень активно пользуются наши белорусы. Если мы сравним продажи и выдачу кредитов в 2025 году по сравнению с 2024 годом, то рост выданных кредитов по домокомплектам составляет более чем 2,7 раза".

Своим опытом поделился Виктор Воропай. Хозяин возвел постройку своими силами в мае, теперь ждет усадки. Такой конструкции нужен год-полтора, а уже после можно планировать монтаж окон и дверей.

"Я узнал, что лесхозы делают изделия из дерева, это можно купить в кредит под 4 %. Так родилась идея купить домик и из него впоследствии сделать интересную баню. Это просто чудо-возможность, так как под 4 % мы покупаем целый дом. В нем при желании можно жить круглый год", - отметил покупатель домокомплекта.

Воспользовались такой возможностью и супруги из Пинска Екатерина и Айвар Козел. Благодаря доступности домокомплектов они смогли начать свое дело. В 2025 году приобрели стильные деревянные домики, изготовленные на белорусском предприятии. Теперь развивают агроусадебный бизнес. Всем процессом активно делятся в соцсетях.

"Идея открыть собственную агроусадьбу у нас была давно. После посещения выставки деревянных домов в Минске мы решили, что нужно брать", - рассказала Екатерина Козел.

Спрос понятен, уж слишком заманчива цена. Стартовая - 19 тыс. рублей. Все зависит от размеров дома и дерева. Точек продаж по всей стране уже под два десятка, вскоре новая появится и в Солигорске.