Дни Перми в Минске продолжаются: финальным аккордом станет открытый концерт DJ Smash

На два дня город Пермь приехал в Минск. 29 и 30 сентября в столице проходят настоящие уральские гулянья.

В культурной афише - товарищеские матчи, кулинарные мастер-классы, концерты. Петь и плясать с размахом белорусской души минчане будут вместе с творческими коллективами города-гостя. Среди них выступят ансамбли "Воскресение", "Иваны", "Ярмарка" и виртуоз-балалаечник Андрей Киряков.

Финальным аккордом станет открытый концерт для всех желающих на стадионе "Динамо". Специальный гость мероприятия - российский диджей, композитор и музыкальный продюсер DJ Smash.