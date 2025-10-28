Додик: НАТО стало инструментом политического давления

НАТО давно перестало быть гарантом безопасности. Такое мнение выразил руководитель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет БЕЛТА.

НАТО стало инструментом политического давления, подчеркнул Милорад Додик. "На Балканах это была только тренировка перед тем, что сейчас делают с Россией. Нам абсолютно ясно, что сейчас происходит. Конечно, все это желание завладеть ресурсами", - считает он.

Европа выглядит проектом, который идет к своему краху, уверен он. "Сегодня нет ни одного сильного лидера, который может их всех собрать вокруг себя. Нет сырья, нет энергоресурсов. Европа пыталась блефовать со своими ценностями. Когда вы сопротивляетесь тому, чтобы в учебниках было написано о родителе №1 и родителе №2 вместо отца, который мужчина, и матери, которая женщина, тогда вас исключают из всего процесса. Вам нарушают финансирование проектов, что ведет к изоляции", - отметил Милорад Додик.

По его мнению, на Западе есть только одна страна с сильным лидером - это Венгрия. "Премьер-министр Виктор Орбан показывает способность суверенно управлять своей страной, находясь при этом внутри Европы, но оставаясь самостоятельными. Будапешт и Венгрия показывают политику здравого смысла и эмоциональной ответственности. Это политика мира, стабильности, которая может спасти тысячи жизней во всем мире, - считает представитель Республики Сербской. - Многополярность - это не угроза, а возможность. Поэтому Республика Сербская решительно поддерживает идеи разработки евразийской хартии многополярности и многообразия. Это тот документ, который гарантируют право каждой страны выбирать свой путь без наставников и давления. Это путь мира, ибо только свободные нации могут жить в стабильном мире".