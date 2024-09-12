Доктрина страны остается неизменной: Беларусь - мирное государство

На учениях в Кыргызстане и Астраханской области белорусские военные с коллегами по ОДКБ осваивали новые модели подготовки и применения оружия. Интенсивно тренируемся и сами, в том числе это касается подразделений, которые способны применять ядерное оружие. Но доктрина страны остается неизменной - мы мирное государство.

Прямо неловко становится в последнее время: полюбившееся многим понятие "тенденция" окончательно устарело. Никакие процессы не успевают сформироваться, не могут дорасти даже до уровня нарратива (тоже вот плесневеет слово). И это не только шутка. Сегодня царит непредсказуемость. Где будет следующая террористическая атака? Какое оружие окажется у наших границ? Куда запустит Киев беспилотники? В чем обвинят Минск? Вся эта неопределенность – питательная среда для худших ожиданий, особенно в военно-политической сфере. Тут можно не брать в расчет одиозных демократов, включая Борреля, требующих фактически эскалировать боевые действия в Европе. Ползучая милитаризация и без того стала каким-то необратимым процессом. Уже Канада размещает контингент в Латвии, что тоже не шутка. А интересно, кто-нибудь может ответить на вопрос, зачем в 2024 году Североатлантическому альянсу на своем так называемом восточном фланге беспрецедентные по размаху учения "Защитник"? В самом блоке что-то такое про оборону заявляют, но отрабатывают наступательную тематику. Причем раскаленный негатив становится ближе и ближе к Беларуси.

Продолжается наращивание вооруженных сил, в частности, в Евросоюзе, в Европейском регионе уже мы можем видеть до 32 тыс. военнослужащих стран - членов НАТО. Мы видим милитаризацию Польши, мы видим процессы, которые говорят о том, что Литва, Латвия готовы к приему большого контингента иностранных войск. И все это протекает около границ Республики Беларусь. Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества

В нескрываемых провокациях по отношению Минска преуспевает нынче, как известно, Киев. Беларусь в ответ усилила южную границу, но последовал и ответ на ответ – заявления о якобы нашей подготовке к вторжению. А что еще нам делать? Недавно Варшаву планировали брать, по осени можно и на "незалежную" пойти. Самое поразительное, абсурдность подобных обвинений понимают вообще все здравомыслящие люди, но потом слово берут политики. А они сегодня наиболее инертная субстанция, впали буквально в зависимость от противостояния Минску.

Мы проводили консультации с представителями государств Запада именно по этому вопросу: представляет ли ВС Республики Беларусь угрозу для Украины, угрозу для вторжения? Интересный диалог. Практически все они говорят так: да, мы понимаем, угрозы нет, да, это вопросы безопасности, да, ВС Республики Беларусь находятся в штате мирного времени, но вмешивается политика. Для чего вмешивается политика? Для того чтобы обеспечить какую-либо платформу, которая позволит говорить, что такое государство, как Республика Беларусь представляет угрозу для кого-либо. То есть это платформа на будущее. Валерий Ревенко

Военные, конечно, люди конкретные. Сомневающихся пригласили посетить интересуемую территорию на границе. Но не такой он, западный политик, чтобы продемонстрировать всему миру свою неправоту. Да и дел, наверное, много. А возможное нападение Минска на Киев – это разве не пустяки? Пустяки. Так что нет, не поедут. С места виднее.

Мы сделали такой запрос, но Запад не готов к конструктивным переговорам, к конструктивному взаимодействию, они даже не готовы провести инспекцию у нас. Почему? Противоречит политике, общей политике. Политике игнорирования всех запросов, всех задач белорусской дипломатии показать – ребята, у нас все нормально, все мирно, все хорошо. Это не устраивает их. Они отказываются. Мы разобьем все их домыслы о нашей агрессивности. А политика-то у них другая - политика очернения Республики Беларусь. Валерий Ревенко

Казалось бы, замкнутый круг. Но это с той стороны замкнутый. И не совсем круг. На Западе прекрасно видят, с кем тесно сотрудничает Беларусь. А здесь и Россия, и Китай, и страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Причем дипломатия у нас подкреплена не только армией, но и харизмой человека, который безошибочно чувствует дорогу к стабильности.

На территории Беларуси будет мир. Мир обусловлен прежде всего политикой нашего государства. Есть феномен нашего Президента, который уже долгие годы выстраивает так политику. Благодаря его личному авторитету, благодаря выстраиванию той политики, которая в нашем государстве, мы живем в мире. Валерий Ревенко