"Дом родной". Работники "Камволя" о любимом предприятии в честь юбилея

"Камволь", гигант белорусской текстильной промышленности, отмечает юбилей - 70 лет. Сегодня это одно из лидирующих предприятий в СНГ и Европе по производству чистошерстяных, полушерстяных тканей. Их знают и ценят не только в Беларуси, но и за рубежом.



На предприятии проведена масштабная модернизация, благодаря которой удалось собрать все лучшее, что есть в мировом текстильном производстве. Автоматизация не исключает ручной труд - упорный и кропотливый. К слову, почти 70 % работников комбината - женщины.