"Дом родной". Работники "Камволя" о любимом предприятии в честь юбилея
"Камволь", гигант белорусской текстильной промышленности, отмечает юбилей - 70 лет. Сегодня это одно из лидирующих предприятий в СНГ и Европе по производству чистошерстяных, полушерстяных тканей. Их знают и ценят не только в Беларуси, но и за рубежом.
На предприятии проведена масштабная модернизация, благодаря которой удалось собрать все лучшее, что есть в мировом текстильном производстве. Автоматизация не исключает ручной труд - упорный и кропотливый. К слову, почти 70 % работников комбината - женщины.
"Привыкла за все эти годы, комбинат стал как дом родной", - рассказала начальник бюро обработки информации и алгоритмизации Валентина Щепко.
Сегодня "Камволь" - это производство полного цикла: от изготовления пряжи до выпуска ткани и пошива готовой продукции. На базе предприятия работает дизайн-центр - это практическая лаборатория с элементами коворкинга.
Контроль качества ведется на каждом этапе - от сырья до конечного изделия. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТа и техническому регламенту Таможенного союза.