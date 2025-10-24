Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Доступ к "ВКонтакте" в Беларуси постепенно восстанавливается

По данным сайта БЕЛГИЭ, введенные ранее ограничения сняты.

Речь о Desktop-версии. Мобильное приложение ВК работает без изменений.

Разделы:

Общество

Теги:

соцсети