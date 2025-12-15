Довгало: Делегатам ВНС принадлежит право введения военного положения в Беларуси

18-19 декабря пройдет Всебелорусское народное собрание в новом статусе и с расширенными полномочиями. Не будет ли пересечения полномочий в системе госуправления, в программе "Актуальное интервью" разъяснила зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Ирина Довгало.

Парламентарий напомнила, что когда обсуждались полномочия ВНС, был сделан акцент на том, чтобы не было пересечения, как говорил Президент, нахлестов и дублирования полномочий у государственных органов. И здесь проведена была колоссальная, скрупулезная работа. В Конституции и в Законе о Всебелорусском народном собрании четко структурировано, какие полномочия есть. "Во-первых, у Всебелорусского народного собрания есть право утверждения основных направлений внутренней и внешней политики. Это колоссальные глобальные вопросы: утверждение Программы социально-экономического развития, Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Мы эти полномочия уже использовали на первом заседании", - напомнила депутат.

Актуальное интервью | Ирина Довгало Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Довгало - о новом статусе Всебелорусского народного собрания, его расширенных полномочиях и программе социально-экономического развития на предстоящую пятилетку. - Почему ВНС получило конституционный статус и как удалось избежать дублирования полномочий с другими органами власти? - Какие ключевые полномочия теперь есть у Всебелорусского народного собрания: от законодательной инициативы до введения военного положения? - Семь приоритетов новой пятилетки: люди, демография, патриотизм, сильная экономика и регионы. Что изменится в жизни обычного белоруса? 15.12.2025 12:08

Впервые в полномочиях ВНС - вопросы, связанные с законотворческой инициативой, отметила Ирина Довгало. Субъекты, которые имеют право законодательной инициативы, - это Президент, Совет Министров, Совет Республики, весь депутатский корпус и граждане (50 тыс. и более), которые собирают свои подписи и говорят, что нужен законопроект. "Сегодня у нас появился еще один субъект с правом законодательной инициативы - это Всебелорусское народное собрание. Но интересный момент, на который хочется обратить внимание, что не каждый делегат из 1200 встанет и скажет: "А давайте вот такой закон примем". Нет. Здесь речь о том, что применяется право законодательной инициативы коллегиального органа ВНС".

Сегодня именно делегатам принадлежит право введения военного положения в Беларуси, подчеркнула Ирина Довгало. ВНС также решает вопросы, связанные с введением белорусских военных на территории других государств для обеспечения коллективной безопасности в структуре ОДКБ.