"Драйв и невероятный подъем": как "Первый информационный" завоевал зрителя своими эксклюзивами

"Первому информационному" исполнился 1 год. 17 сентября 2024-го Екатерина Тихомирова, Дарья Тарасова и Павел Лазовик сказали первые слова на новой кнопке. Телеканал со старта получил серьезный творческий импульс, такой силы, что запал не иссяк и спустя год.

Специальный репортаж | Год "Первом информационному": как создавалась новая летопись страны? "Первый информационный" телеканал - проект, который Белтелерадиокомпания создавала с нуля, и для Беларуси это был по-настоящему новый опыт. Год назад ни 300 сотрудников канала, ни 2000 сотрудников БТ не могли представить, во что выльется этот проект. Достоверная информация, современные форматы подачи, красивая картинка. За год канал стал ближе к зрителю, картинка стала домашней, а эфиры - насыщеннее и ярче. "Первый информационный" - настоящая команда единомышленников, которые живут своим делом и постоянно двигаются вперед. 17.09.2025 15:00

"Год назад, когда из аппаратной директором "Первого информационного" Натальей Гороховик была дана команда "Работаем!", думаю, никто из нас (более чем 300 человек "Первого информационного" и 2 тыс. человек Белтелерадиокомпании), не мог догадаться, в какие масштабы это выльется, - поделилась заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Виктория Сенкевич. - Мы, конечно, понимали, что создаем уникальную историю, информационный канал, которого не было в Беларуси, гордились этим, но до конца увидеть масштаб того, что мы будем делать, если честно, даже не хватало смелости тогда, ну лично мне".

Основой нового телеканала с той первой минуты стала достоверная информация, ее различные формы подачи и наполнения. Ведь наш современный мир требует, во-первых, полной вовлеченности автора, чтобы разобраться во всех процессах, во-вторых, быстрого и адекватного ответа, как творческого, так и технического.

Илья Кревчик, заведующий отделом режиссеров телеканала "Первый информационный":

"Конечно, основное на канале - это информация. Информационный повод, информационная подача, красивая подача, интересная. Но еще и вкус, цвет картинки. Хочется, чтобы не было жестких теней. За год у нас картинка стала и красивее, и более насыщенная, более мягкая, она стала более домашняя, наверное, для зрителя. И поэтому рейтинги у нас достаточно хорошие".

"Мягкая картинка, плюс сохранить еще объем лица - это очень важно, - отметил телеоператор "Первого информационного" Тамер Маллак. - Я как оператор-постановщик использовал рассеянный и мягкий свет".

Как обозначил Илья Кревчик, телеканал стартовал составом "АТН", который постепенно расширялся. "Я думаю, что наш прогресс заключается в том, что мы увеличили количество прямых включений, трансляций, выездных студий, по максимуму задействовали все информационные ресурсы Белтелерадиокомпании: это и "Беларусь 5", и "Беларусь 3", и "Беларусь 2" - они все присутствуют у нас на канале.

Мне кажется, что это профессиональный вызов, который делает меня счастливой. Виктория Сенкевич

Виктория Сенкевич много бывала в командировках, чтобы быстрее других выпускать качественный контент на "Первый информационный", также обратила внимание на работу зарубежных коллег: "Что касается российских коллег, вы знаете, мы работаем в очень похожей манере. Это такой эфирный драйв, постоянное включение в прямой эфир. Ну, наглее американских журналистов я еще в мире не видала. Тебя просто плечами, ногами и штативом оттесняют. Журналисты кричат на спикера, выкрикивая провокационные вопросы. Это не то, что нужно перенимать. Все-таки есть какой-то кодекс журналистский, есть какая-то интеллигентность в нашей работе".

Специальный корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк рассказала, как на телеканале возник формат прямых эфиров с границы: "Была среда, совершенно обычный день, мы все ждали официального оповещения о том, что Польша закрывает границу с Беларусью. В конце концов, не стали мы ждать и решили просто ехать. И хочу сказать, что мы, судя по всему, были единственными журналистами из Минска, которые поехали накануне, потому что видели, как уже в четверг где-то к обеду, к вечеру подтягивались наши коллеги".

Анастасия Бенедисюк:

"Начали работать на границе, наверное, в районе 6:30-7:00. Была удручающая обстановка, напряженные люди, которые в покрывалах выходили из своих автобусов, кто-то чистил зубы, кто-то пил кофе. Значит, в 6:30 в четверг начали работать и легла спать я в пятницу в 8:00. Снимали, передавали в эфир, снимали, передавали в эфир. Переезжали с одной границы на вторую".

"Новости сейчас должны быть красивыми. Это красивая, привлекательная картинка, новые форматы, живой диалог. "Первый информационный" стал реально первым в инфопространстве, - уверена Виктория Сенкевич. - У нас, если вы заметили, очень много эксклюзива. Я знаю, даже коллеги косо поглядывают. Но мы ничего не можем сделать, мы запустили этот поезд и уже мчимся вперед".

Эксклюзив на телеканале - это не только прямые эфиры с места события, но и интервью с интересными собеседниками, тоже в прямом эфире. Политический обозреватель телеканала "Первый информационный" Алексей Волков поделился своими впечатлениями после первого своего такого опыта: "Первый эфир вызвал прямо мандраж. Я даже потом пересматривал запись, и слышишь, как голос твой дрожит, хотя ты пытаешься успокоиться, как-то дышать".

Когда зритель чувствует себя третьим в этой беседе, то считай, что ты выполнил свою работу идеально. Алексей Волков

А заведующий отделом политических обозревателей телеканала "Первый информационный" Наталья Бреус подробнее рассказала о такой важной рубрике, как "Время Первого".

"Год назад, я помню, присутствовало то чувство, которое, наверное, было не только у меня, но и у всех моих коллег. Это драйв и какой-то невероятный подъем. Мне кажется, мы весь этот год на этом драйве и подъеме держимся до сих пор, и он не проходит", - отметила она.

По ее словам, благодаря Президенту Беларуси Александру Лукашенко журналисты постоянно находятся в центре событий: "Для журналистов, наверное, лучшего не пожелаешь. Мы оказываемся на больших саммитах, в гуще разных политических событий, где решаются дела мира, где большая политика. Президент никогда не занимает какую-то равнодушную или неактивную позицию, он всегда на острие, всегда в тренде и всегда в русле больших мировых событий".

Наталья Бреус:

"Рубрика позволяет рассказывать чуть больше, чем просто протокол или "паркетные съемки", как мы их любим называть. Мне кажется, это общий тренд и в коридорах нашей власти: показывать чуть больше, быть более открытыми".

"Несмотря на то, что такой маленький возраст (у телеканала - ред.), мы достаточно уверенно и красиво идем по информационному пространству нашей страны. Я думаю, что мы за этот год сделали достаточно хороший шаг в том, чтобы приблизиться к зрителю", - считает Илья Кревчик.

"Первый информационный" за год стал уникальной имиджевой историей. Баннеры с оригинальным цветовым и графическим оформлением видят все минчане и гости города. А за несколько дней до первого дня рождения канала по первому городскому маршруту стал следовать и брендированный трамвай.