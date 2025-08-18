Духовный путь по городам длиной 250 км. В Жировичах стартовал Всебелорусский крестный ход

Всебелорусский крестный ход (уже 4-й по счету) стартовал из Жировичей - это традиция, все собравшиеся верующие, священство получают благословение у иконы Матери Божией Жировичской и со святого места, от Свято-Успенского монастыря, совместно помолившись, люди движутся по направлению к Минску - это будет окончательная точка крестного хода. Шествие финиширует в Свято-Духовом кафедральном соборе.



Но этот финиш случится 26 августа, и все это время, девять дней, будут двигаться по городам и весям нашей прекрасной духовной страны. Крестный ход пройдет через 4 епархии, в планах посетить 21 храм в разных регионах Беларуси, будет преодолено порядка 250 тысяч км.