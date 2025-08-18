3.71 BYN
Духовный путь по городам длиной 250 км. В Жировичах стартовал Всебелорусский крестный ход
В Жировичах происходит знаковое духовное событие: сегодня стартовал Всебелорусский крестный ход. Паломники начали свой путь. Какой храм стал первой остановкой и куда верующие отправятся дальше.
Всебелорусский крестный ход (уже 4-й по счету) стартовал из Жировичей - это традиция, все собравшиеся верующие, священство получают благословение у иконы Матери Божией Жировичской и со святого места, от Свято-Успенского монастыря, совместно помолившись, люди движутся по направлению к Минску - это будет окончательная точка крестного хода. Шествие финиширует в Свято-Духовом кафедральном соборе.
Но этот финиш случится 26 августа, и все это время, девять дней, будут двигаться по городам и весям нашей прекрасной духовной страны. Крестный ход пройдет через 4 епархии, в планах посетить 21 храм в разных регионах Беларуси, будет преодолено порядка 250 тысяч км.
Город Слоним в Гродненской области первый встречает паломников. Они уже посетили Слонимский Троицкий собор, и ближайшая точка маршрута - Слонимский Благовещенск ей монастырь. А дальше верующие двинуться на Саковичи, Деревное - это поселки Гродненщины. Там и заночуют. Завтрашний день и большой православный праздник - Преображение Господне - участники крестного хода молитвенно встретят в лесном храме - в урочище Колпенка.