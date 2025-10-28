3.70 BYN
Душан Прокорович: Европа и Евросоюз стали частью проблем для евразийской безопасности
О том, что Беларусь успешно выполняет и роль медиатора, и площадки для международных коммуникаций, неоднократно говорили и гости III Минской конференции по евразийской безопасности.
Они подчеркивают - авторитетный обмен профессиональными мнениями способствует укреплению доверия, стабильности и безопасности. Цель конференции - создать пространство, где услышат каждого.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Беларусь озвучила свои традиционные нарративы - миротворчество, донорство в области региональной стабильности. Что немаловажно, Президент это отметил, мы привержены политико-дипломатическому инструментарию. Мы протягиваем руку для диалога, но это не рука просящего, если ситуация будет развиваться в направлении эскалации, мы столь же поступательно укрепляем нашу обороноспособность. Это два параллельных трека - политико-дипломатический (демонстрируем снижение конфликтности) и военный, где учитываются реалии на земле".
Душан Прокорович, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики (Сербия):
"Я приехал с мыслью о том, что безопасности нет. Нужно поговорить о новой платформе, о новом концепте безопасности. К сожалению, 30 лет назад мы думали, что Евросоюз и Европа - это часть решения. Сейчас оказалось, что Европа и Евросоюз стали частью проблем для евразийской безопасности. Нужно подумать, как регулировать отношения, как организовать новую систему безопасности. Это будет очень трудно, но нужно начать этот процесс. С точки зрения Сербии, нам такие конференции в Минске очень интересны. Возникает вопрос, какая будет роль малого государства в мультиполярном мире".
"Перед тем, как сделать шаг вперед, нам нужно понять причины происходящих процессов в мире. На мой взгляд, именно возглавляемый США Запад хочет продолжить сохранять свое превосходство и доминирование по всему миру, которому сейчас бросают вызов развивающаяся Россия, напористый Китай. Поэтому мы должны думать с этой точки зрения о том, что нам нужно делать. Территория Евразии довольно велика. На сегодняшний день, возможно, ни один человек не сможет выполнить этот мандат. Поэтому я думаю, что это должны быть коллективные условия. В прошлом году также в ходе дискуссии на Валдае, которая была продолжена и набирала обороты, я высказал предположение, что Россия, Китай и Индия - это те три страны, которые, возможно, могут взять на себя ответственность за объединение всех остальных", - отметил директор Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного сервисного института Индии Раджандра Сингх Ядав.