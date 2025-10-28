Душан Прокорович: Европа и Евросоюз стали частью проблем для евразийской безопасности

О том, что Беларусь успешно выполняет и роль медиатора, и площадки для международных коммуникаций, неоднократно говорили и гости III Минской конференции по евразийской безопасности.

Они подчеркивают - авторитетный обмен профессиональными мнениями способствует укреплению доверия, стабильности и безопасности. Цель конференции - создать пространство, где услышат каждого.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Беларусь озвучила свои традиционные нарративы - миротворчество, донорство в области региональной стабильности. Что немаловажно, Президент это отметил, мы привержены политико-дипломатическому инструментарию. Мы протягиваем руку для диалога, но это не рука просящего, если ситуация будет развиваться в направлении эскалации, мы столь же поступательно укрепляем нашу обороноспособность. Это два параллельных трека - политико-дипломатический (демонстрируем снижение конфликтности) и военный, где учитываются реалии на земле".

Душан Прокорович, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики (Сербия):

"Я приехал с мыслью о том, что безопасности нет. Нужно поговорить о новой платформе, о новом концепте безопасности. К сожалению, 30 лет назад мы думали, что Евросоюз и Европа - это часть решения. Сейчас оказалось, что Европа и Евросоюз стали частью проблем для евразийской безопасности. Нужно подумать, как регулировать отношения, как организовать новую систему безопасности. Это будет очень трудно, но нужно начать этот процесс. С точки зрения Сербии, нам такие конференции в Минске очень интересны. Возникает вопрос, какая будет роль малого государства в мультиполярном мире".