Дворец Независимости распахнул для детей новогодние объятия и подарил им сказку

В единстве сила - и это белорусы знают точно, а еще знают: главное - дети. Об этом часто говорит Президент.

И ради будущего в Беларуси делается многое. В эти новогодние дни самый большой зал в стране - торжественных церемоний - во власти детей. Два дня - 4 и 6 января - во Дворце Независимости проходят праздничные спектакли.

Около тысячи ребят - дети-сироты, дети из многодетных и приемных семей, а также дети белорусов зарубежья - станут не просто гостями, а участниками волшебного представления. 4 января Дворец Независимости распахнул новогодние объятия для детворы из Витебской, Могилевской и Минской областей, города Минска, а также для мальчиков и девочек из России и Литвы.

Подъем у ребят сегодня был очень рано.

Гардероб, признаются они, начали выбирать еще до Нового года: снегурочки, феи, пираты.

Девочки одна другой краше.

"Это платье мне выбирала мама", - говорит одна малышка.

"Мне крутила кудри и выбирала платье старшая сестра Арина", - говорит вторая.

Своеобразный первый выход в свет, и по сути продолжение новогодней сказки. Хотя, конечно, они прежде всего дети, поэтому вольности разрешаются и даже поощряются. Можно было кричать, громко топать и хлопать. Ну и петь, естественно.

Вокальный ансамбль "Кветачкі" единственный белорусский в школах Москвы.

"Дети очень счастливы, благодарят за приглашение. Беларусь - очень прекрасная страна. Дети все с белорусскими корнями. У кого папа, у кого мама, у кого бабушка, у кого дедушка. Приятно приехать в родную страну. Это наша родная земля", - рассказала о своих впечатлениях одна из гостей.

Ребята своими руками делали открытки для близких, елочные игрушки, рождественские свечи. На новогоднее представление во Дворец Независимости приехали 300 мальчишек и девчонок из Витебской, Могилевской и Минской областей, Минска. Здесь же их сверстники из России и Литвы, ребята из многодетных семей и те, кто в свои юные годы знает, каково это - потерять близкого.

"Новый год для меня самый главный праздник в жизни, потому что мы садимся с семьей за стол, кушаем, получаем подарки и веселимся", - поделилась эмоциями одна из девочек.

В этот праздник так хочется, чтобы глаза ребят блестели от радости, а не от слез. Делать добрые дела с холодным сердцем нельзя (это если коротко о лейтмотиве спектакля), ведь по итогу даже плохой герой может стать хорошим.

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

"Впервые Театру юного зрителя поручили такое важное, ответственное мероприятие, чему мы несказанно рады, потому что кто, как не ТЮЗ должен знать, как сделать классную, крутую, добрую сказку для детей. Здесь замечательные костюмы, мы впервые применили искусственный интеллект. Мы сделали сказку-квест, где дети постоянно проходят некие испытания для достижения определенной цели. Мне кажется, нам все удалось".

Снегурочку похитила Снежная королева, но без внучки Деда Мороза не будет Нового года, не будет подарков. Вот и приходится всем объединиться, чтобы такого не допустить. Дети чувствуют фальшь, поэтому артисты выступают вживую. Это сказка о любви, о настоящей дружбе. Главный герой - простой парень, который так же, как и приглашенные ребята, сидит в зрительном зале. Хотя сначала, может, и не верит в волшебство.

"Мне понравился Витя, потому что он такой веселый был и главное не боялся ничего. Он шел дальше к своей цели. Он очень похож на меня", - поделилась впечатлением от сказки одна юная зрительница.

"Я очень люблю такие яркие представления. Мне очень понравился сам волшебник и Королева Зима", - добавила другая.