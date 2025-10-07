Единый день депутата 8 октября проходит в Минске

8 октября жители мегаполиса с 8:00 до 20:00 могут обратиться напрямую в администрации своих районов на прием без предварительной записи к депутатам Минского городского Совета депутатов.

От инфраструктуры до капитального ремонта жилого фонда и благоустройства - все проблемные темы с представителями Мингорсовета можно обсудить лично. Вопросы возьмут на контроль и помогут разобраться в самый короткий срок.