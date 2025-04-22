Экологически безопасно - пруд-накопитель в Смолевичском районе строят под контролем специалистов

Строительство пруда-накопителя в Смолевичском районе вызвало общественный резонанс. Местные жители обеспокоены состоянием окружающей среды и экологической обстановкой.

Специалисты уверяют, что объект временный, возводится исключительно с соблюдением всех норм и строго по технологии, а потому безопасен как для людей, так и природы. Разъяснять все нюансы строительства и информировать жителей окружающих деревень будут через инициативную группу. Ее создали из числа местных активистов.

Рассказываем, как выстраивается диалог между местной властью, ответственными службами и жителями.

Не нарушить экосистему и продолжить дышать свежим воздухом, сохранить бережное отношение к природе и быту населения, при этом произвести необходимые технические процедуры. Несоблюдением этого баланса в перспективе взволнованы жители Смолевичского района. В семи километрах от Жодино ведется строительство специальных прудов фильтрации для складирования осадка сточных вод.

Чистотой воздуха и безопасностью окружающей среды в ближайшем к строящемуся объекту населенном пункте Остров обеспокоен местный житель Андрей Пристром. Мужчина живет в соседнем агрогородке Будагово, в Остров каждый день приезжает на работу. Его волнуют выбросы в атмосферу и состояние почвы.

"Загрязнение окрестных земель, воды. Здесь же сейчас наступит лето, приедут дети, какая экология у нас здесь, что у нас здесь будет?" - задался вопросом житель агрогородка Будагово Смолевичского района Андрей Пристром.

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Вопросов у жителей близлежащих населенных пунктов накопилось немало. На каждый у местной власти и всех ответственных служб есть обоснованный ответ. С местными жителями провели собрание, где и разъяснили все нюансы строительства пруда-накопителя.

"Для решения этих вопросов у нас был организован сход с гражданами. Мы общаемся с населением, будем продолжать с ним общаться. У нас есть люди из каждого населенного пункта, которым мы ежедневно и по необходимости будем доносить ту информацию, которая в процессе строительства, возможно, будет дополнительно возникать", - отметил председатель Смолевичского райисполкома Николай Парамонов.

Объект будет представлять собой специальный бокс для хранения осадка сточных вод Минской очистной станции, который образуется после нескольких стадий очистки. Его необходимо складировать, для этого предназначен пруд-накопитель.

Федор Римашевский, директор УП "Минскводоканал":

"Если говорить о времени эксплуатации данного объекта, то если смотреть предыдущий объект, объект-аналог, то это порядка шести лет с учетом опыта эксплуатации. Срок может немного колебаться в ту или иную сторону".

Возводимый комплекс временный. Несмотря на это, технологические требования к строительству самые высокие. По словам специалистов, прежде чем ввести в эксплуатацию накопитель, нужно создать несколько слоев изоляции, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Так, к примеру, дно и стенки карьера защищены современным материалом, который не пропускает влагу в почву.

Сейчас идет процесс строительства. Укладываются бентоматы (это материал, который, по словам специалистов, полностью ограничит загрязнение грунтовых вод).

Значит, состав почв не должен измениться. Об этом говорят и представители Минприроды. Точную экспертизу местности провели заранее, дали соответствующее заключение.

"Данный объект не находится в зоне особо охраняемых природных территорий, в их охранных зонах, не находится в границах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. Максимальная концентрация загрязняющих веществ на границе зоны воздействия не будет превышать допустимые экологические нормативы", - подчеркнул начальник отдела Государственной экологической экспертизы Василий Коваленко.

Свои экспертные заключения есть и у эпидемиологов.

"Рассматривалось возможное воздействие на подземные водоисточники. Здесь мы сразу можем сказать, что никаких рисков нет. Что касается выделения химических соединений, то по расчетам будет значительно меньше выделений предельно допустимых концентраций, чем установлено постановлением Совета Министров 37-го от 2021 года", - сказал главврач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Тарасенко.