Экономист: Обычному человеку надо готовиться к тому, что спокойная жизнь закончится

Обычному человеку надо готовиться к тому, что спокойная жизнь закончится, что жизнь будет постоянно меняться и может быть какое-то время не лучшим образом. Таким мнением в проекте "Это другое" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин, комментируя происходящие в мировой экономике события.

В пример он привел кризисы 1998-го, 2008-го, декабря 2014 года.

Разморозка Трампом торговой войны может привести мировую экономику к разрушению мировой долларовой системы, отказу от Бреттон-Вудских соглашений и соответствующих институтов и появлению валютных зон, считает экономист.

По словам Михаила Хазина, теория таких событий была описана еще 20 с лишним лет тому назад в его книге. И ничего нового и неожиданного в этом для него нет. "Другое дело, что либеральная экономическая теория, которая занимает монопольное положение в современных институтах, университетах, категорически отказывала в таком сценарии. Но жизнь все поставила на свои места", - отметил публицист.

Это другое | Тарифы Трампа уничтожат США? Почему Америка на грани кризиса? Об этом смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое". 05.08.2025 22:15

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что начнется активная дедолларизация, эксперт сказал, что пока нет, еще рано. "Пока выгоды от единой долларовой системы превышают негативы. В какой-то момент, когда эти шансы уравняются, и начнется активная дедолларизация. Я не исключаю, что это начнется уже этой осенью, если этой осенью произойдет тотальный обвал финансовых рынков в Соединенных Штатах Америки. Вероятность этого есть, хотя и не 100 %", - сказал экономист.