Экоостановки и 3D-примерочные - на городской этап "Минской смены" прошли 9 перспективных проектов
От городской инфраструктуры до цифровых решений. Стали известны финалисты масштабного проекта для молодых специалистов и студентов "Минская смена". Идеи, направленные на модернизацию и улучшение качества жизни людей, участники представили в Белорусском технологическом университете.
На прошлой неделе завершился районный этап конкурса "Минская смена - 2025". Из 94 заявок строгий отбор оставил лишь 9 самых перспективных. Именно они представят свои идеи на городском этапе, который пройдет 2 и 3 октября.
Среди авторов студенты, преподаватели и сотрудники крупных предприятий района. Их проекты - это не просто теоретические наработки, а реальные предложения по улучшению городской среды. Отбор проходил по трем ключевым критериям - реальность осуществления, перспективность и актуальность. И каждый финалист доказал, что их идея способна изменить город к лучшему.
Экоостановки, прожекторные пешеходные переходы, 3D-примерочные и чат-боты с достопримечательностями Беларуси - все это не фантастика, а реальные проекты участников конкурса "Минская смена". Конкурс стал площадкой, где работающая молодежь может применить свои знания, креатив и энергию на благо района, города и всей страны. Здесь рождаются идеи, способные сделать город удобнее, безопаснее и технологичнее.