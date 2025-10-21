"Накануне этой встречи состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Владимировича Путина, который, как мы уже увидели, полностью изменил расклад. После этого разговора Трамп признал, что удары вглубь России приведут к эскалации конфликта и отыграть назад это будет уже невозможно. Именно поэтому мы видим, что США фактически заняли сторону России в этом споре и действительно выступают за прекращение конфликта. Они пытаются со своей стороны сделать все для того, чтобы наступил мир, - отметил Микаел Бадалян. - Однако надо понимать, что Украина, в первую очередь Зеленский и его еврохозяева, сделают совершенно все для того, чтобы конфликт продолжался".