3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Эксперт Бадалян дал оценку переговорам Зеленского и Трампа в Вашингтоне
Встреча Зеленского и Трампа: победа российской дипломатии или шаг к миру? О значении переговоров в Вашингтоне и их влиянии на развитие конфликта вокруг Украины рассказал Микаел Бадалян - член совета АНО "Евразия" (Армения).
"Накануне этой встречи состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Владимировича Путина, который, как мы уже увидели, полностью изменил расклад. После этого разговора Трамп признал, что удары вглубь России приведут к эскалации конфликта и отыграть назад это будет уже невозможно. Именно поэтому мы видим, что США фактически заняли сторону России в этом споре и действительно выступают за прекращение конфликта. Они пытаются со своей стороны сделать все для того, чтобы наступил мир, - отметил Микаел Бадалян. - Однако надо понимать, что Украина, в первую очередь Зеленский и его еврохозяева, сделают совершенно все для того, чтобы конфликт продолжался".