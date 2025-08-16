3.70 BYN
Эксперт: Конфликт в Украине для Европы - это бизнес
Говоря о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, важно отметить как публичную, так и непубличную дипломатию. С точки зрения публичности, заявления о встрече Трампа и Путина прозвучали за неделю. Переговоры такого уровня не могут быть подготовлены за такой короткий срок. Поэтому, очевидно, что была и непубличная дипломатия на неофициальном уровне.
Как переговоры на Аляске влияют на глобальную повестку, рассказал старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси Владислав Ревенко в "Актуальном интервью".
Отвечая на вопрос, почему Украина и Евросоюз не присутствовали на переговорах, эксперт отметил, что Украина к ним не готова, ее позиция неустойчива, и она требует только своих условий, не готова идти на уступки. Европейский Союз, в свою очередь, заинтересован в продолжении конфликта, а не в его прекращении. Трамп стремится быть единственным миротворцем, что соответствует его заявлениям в начале президентского срока.
"Конфликт в Украине для Европы - это бизнес. Туда вкладываются большие деньги, развивается оборонная промышленность, акции ВПК растут. Европа рассчитывала получить выгоду от Украины, в том числе за счет строительства оборонных предприятий на Украине, но Российская Федерация это активно пресекает. Кроме того, Евросоюз очень обидело то, что сделка перед редкоземельным металлом была заключена между Украиной и США. И дабы получить хоть что-то, они намерены продлевать этот конфликт в Украине", - поделился своим мнением Владислав Ревенко.
Эксперт считает, что визит Зеленского в Европу перед переговорами был скорее проявлением паники. Украина опасается, что США могут надавить на нее, прекратив поставки или введя пошлины. Политика Украины во многом диктуется Европейским Союзом, и самостоятельность страны ограничена.