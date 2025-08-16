Эксперт: Конфликт в Украине для Европы - это бизнес news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Говоря о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, важно отметить как публичную, так и непубличную дипломатию. С точки зрения публичности, заявления о встрече Трампа и Путина прозвучали за неделю. Переговоры такого уровня не могут быть подготовлены за такой короткий срок. Поэтому, очевидно, что была и непубличная дипломатия на неофициальном уровне.

Как переговоры на Аляске влияют на глобальную повестку, рассказал старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси Владислав Ревенко в "Актуальном интервью".

Отвечая на вопрос, почему Украина и Евросоюз не присутствовали на переговорах, эксперт отметил, что Украина к ним не готова, ее позиция неустойчива, и она требует только своих условий, не готова идти на уступки. Европейский Союз, в свою очередь, заинтересован в продолжении конфликта, а не в его прекращении. Трамп стремится быть единственным миротворцем, что соответствует его заявлениям в начале президентского срока.

"Конфликт в Украине для Европы - это бизнес. Туда вкладываются большие деньги, развивается оборонная промышленность, акции ВПК растут. Европа рассчитывала получить выгоду от Украины, в том числе за счет строительства оборонных предприятий на Украине, но Российская Федерация это активно пресекает. Кроме того, Евросоюз очень обидело то, что сделка перед редкоземельным металлом была заключена между Украиной и США. И дабы получить хоть что-то, они намерены продлевать этот конфликт в Украине", - поделился своим мнением Владислав Ревенко.