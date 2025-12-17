Эксперт Максим Чирков: ВНС показывает, что власть идет в ногу с обществом

"Мне кажется, такой опыт, который идет из Беларуси по обсуждению планов экономического развития, очень полезен. То есть Всебелорусское народное собрание, которое является диалогом, на самом деле, между обществом и властью, показывает, что власть идет в ногу с обществом, откликается на желания граждан, учитывает мнение граждан", - отметил российский эксперт.

Это очень важный прецедент, и можно было бы распространить такую практику на многие страны, допустим, на ту же Европу, которая называет себя очень прогрессивной и демократической.

По его мнению, в условиях кризиса демократии в Европе белорусский подход мог бы стать примером. "В условиях кризиса демократической системы в Европе я бы, на самом деле, европейцам посоветовал применять такие методы для обсуждения того, куда движутся страны, входящие в Евросоюз или не входящие в Евросоюз. То есть такое выстраивание диалога между обществом и властью, как в Беларуси может быть примером для многих европейских стран", - подчеркнул доцент.