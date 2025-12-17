3.68 BYN
Эксперт Максим Чирков: ВНС показывает, что власть идет в ногу с обществом
Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия) Максим Чирков в эфире "Первого информационного" высоко оценил белорусский опыт Всебелорусского народного собрания (ВНС), назвав его ценным прецедентом для обсуждения планов развития и предложив распространить такую практику на европейские страны.
"Мне кажется, такой опыт, который идет из Беларуси по обсуждению планов экономического развития, очень полезен. То есть Всебелорусское народное собрание, которое является диалогом, на самом деле, между обществом и властью, показывает, что власть идет в ногу с обществом, откликается на желания граждан, учитывает мнение граждан", - отметил российский эксперт.
Это очень важный прецедент, и можно было бы распространить такую практику на многие страны, допустим, на ту же Европу, которая называет себя очень прогрессивной и демократической.
По его мнению, в условиях кризиса демократии в Европе белорусский подход мог бы стать примером. "В условиях кризиса демократической системы в Европе я бы, на самом деле, европейцам посоветовал применять такие методы для обсуждения того, куда движутся страны, входящие в Евросоюз или не входящие в Евросоюз. То есть такое выстраивание диалога между обществом и властью, как в Беларуси может быть примером для многих европейских стран", - подчеркнул доцент.