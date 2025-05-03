Эксперт-международник: Нормальных лидеров на Украине нет, и виной тому исключительно сами украинцы

Он подчеркивает, что серьезный надлом и противопоставление Украины с Россией произошли сначала в 2004 году, с началом первого майдана, и в 2010-м после присвоения Ющенко звания героя Украины Бандере и Шухевичу. Также Владимир Карасев рассказал, что ждет Украину и кто ее в будущем может возглавить, какая альтернатива может быть Зеленскому?

"Трамписты хотят провести выборы уже осенью 2025 года. Но тем не менее мы сейчас недавно видели, как опять протянули через подконтрольных депутатов продление военного положения, продление мобилизации. И уже не удивляет, что голосуют за продление так называемые пророссийские депутаты партии ОПЗЖ. Нормальных лидеров на Украине нет и пока не предвидится. Нормальные либо сгнили в тюрьмах - к сожалению, они были замучены, убиты там, либо просто их выбросили за пределы Украины. И виной тому исключительно сами украинцы, которые поддались на вот эти вот все плюшки от западных русофобских кураторов", - подытожил эксперт-международник.