Эксперт о том, почему никуда не деться от разрушения мировой долларовой системы

Сделают ли методы Трампа Америку вновь великой, повлияют ли в долгосрочной перспективе на индустриализацию Соединенных Штатов, в проекте "Это другое" поинтересовались у российского экономиста и публициста Михаила Хазина.

"Я думаю, что через этот кризис она скорее упадет, причем довольно значительно", - сказал эксперт и отметил, что надо иметь в виду, что значительная часть экономики США сегодня носит виртуальный характер.

Михаил Хазин:

"В 2014 году на Дартмутской конференции в городе Дейтоне, штат Огайо, 5 ноября 2014 года, я сказал, что есть два базовых сценария для Соединенных Штатов Америки. Либо спасаем финансовую систему долларовую, но ценой окончательного разрушения реального сектора американского, либо спасаем реальный сектор, но тогда нужно разрушить мировую долларовую систему".

"Трамп, когда пришел в 2016 году, пытался спасти реальный сектор американской экономики без разрушения мировой долларовой системы. У него ничего не вышло, - напомнил экономист. - Сегодня уже понятно, что даже уже не очевидно, можно ли спасти американский реальный сектор, он все-таки очень сильно упал по сравнению с 2014 годом. Но от того, что все равно нужно разрушать мировую долларовую систему, никуда не деться. Пока она существует, пока доходности на финансовых рынках выше, чем инвестиции в реальный сектор, никакого восстановления США не будет".

Это другое | Тарифы Трампа уничтожат США? Почему Америка на грани кризиса? Мировую долларовую систему необходимо разрушить, и от этого никуда не деться, считает российский экономист и публицист Михаил Хазин. По его мнению, это обусловлено тем, что значительная часть экономики США имеет виртуальный характер. Пока доходность на финансовых рынках превышает инвестиции в реальный сектор, восстановления экономики США не будет. Тарифы на импорт, установленные Трампом, не станут спасательным кругом. К чему приведет возобновление Трампом торговой войны и какие последствия могут быть для мировой экономики? Об этом смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое". 05.08.2025 22:15