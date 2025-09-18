Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Эксперт: Подмена истории - путь в тупик

Беларусь продолжает оставаться островком осознанности и правильных жизненных ориентиров, пока на Западе нагнетают обстановку и призывают к силовому решению межгосударственных проблем и разногласий.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

"Могу только поздравить белорусов с Днем народного единства. Это важно, это нужно, и история - это не то, что было когда-то, история - это то, что делается здесь и сейчас. Если мы не будем защищать собственную историю, собственные ценности, жизненные ориентиры, установки, чтить своих героев и подвиги этих героев, нам историю просто подменят. Она будет диктоваться извне, она будет чуждая, она будет ложной и заведет нас в тупик, куда она завела соседей-украинцев, которые к истории относились менее ответственно и пустили эти ложные установки извне на свою почву, которая дала ужасные ростки ультранационализма".

