Интервью Лукашенко для журнала Time цитируют мировые СМИ
Автор:Редакция news.by
Интервью Президента Беларуси для журнала Time вызвало неподдельный интерес в мире. Оно продолжает собирать сотни тысяч просмотров на разных интернет-площадках.
Информагенства, например, Рейтер, изобилуют яркими цитатами на животрепещущие темы. Это и мирный процесс по украинскому конфликту, и взгляд Президента на урегулирование и роль Беларуси в нем.
Особое внимание - со стороны СМИ КНР. Так, Синьхуа отмечает, что между Беларусью и Китаем давно сложились теплые и дружеские отношения. В другом же материале делает акцент на стратегии национальной безопасности нашей страны.