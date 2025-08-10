Интервью Лукашенко для журнала Time цитируют мировые СМИ

Интервью Президента Беларуси для журнала Time вызвало неподдельный интерес в мире. Оно продолжает собирать сотни тысяч просмотров на разных интернет-площадках.

Информагенства, например, Рейтер, изобилуют яркими цитатами на животрепещущие темы. Это и мирный процесс по украинскому конфликту, и взгляд Президента на урегулирование и роль Беларуси в нем.