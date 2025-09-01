3.69 BYN
Эксперт рассказала, будут ли расти цены на жилье в Беларуси
Начальник управления оценки ГУП "Национальное кадастровое агентство" Вероника Соловьева в "Актуальном интервью" разъяснила, что сегодня влияет на стоимость жилья, каковы прогнозы на рынке недвижимости на конец 2025 года и дальше, а также что будет с ценами.
"Наверное, в среднесрочной перспективе никаких существенных изменений на рынке не произойдет. Цена на товар, исходя из экономической теории, определяется взаимодействием спроса и предложения. На платежеспособный спрос влияют доходы населения, которые в последнее время растут", - констатировала начальник управления.
Она также заметила, что в настоящее время в Беларуси имеется и доступность кредитов с приятными условиями кредитования, а также сама потребность в этом товаре.
Вероника Соловьева:
"Учитывая очередь нуждающихся для улучшения жилищных условий в Минске, нужно понимать, что он всегда будет пользоваться спросом, поэтому ожидать единовременного снижения цен я бы не стала".
К тому же развитие инфраструктуры (например, строительство метро и детсадов) приводит к точечному росту цен в каких-либо микрорайонах, что тоже сказывается на общей статистике. Представитель НКА заявила, что рынок движется в сторону зрелости, что означает точечный рост цен в определенных местах и в новых и качественных объектах. "А на остальном рынке цены, скорее всего, в ближайшее время стабилизируются, что позволит большему количеству покупателей приобрести желаемые квадратные метры", - поделилась мнением Вероника Соловьева.