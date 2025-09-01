Эксперт рассказала, будут ли расти цены на жилье в Беларуси

Начальник управления оценки ГУП "Национальное кадастровое агентство" Вероника Соловьева в "Актуальном интервью" разъяснила, что сегодня влияет на стоимость жилья, каковы прогнозы на рынке недвижимости на конец 2025 года и дальше, а также что будет с ценами.

"Наверное, в среднесрочной перспективе никаких существенных изменений на рынке не произойдет. Цена на товар, исходя из экономической теории, определяется взаимодействием спроса и предложения. На платежеспособный спрос влияют доходы населения, которые в последнее время растут", - констатировала начальник управления.

Вероника Соловьева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d3b89de-f1e8-4213-b688-71e94d35f338/conversions/21b1e98e-6411-459d-92be-483aeb82c3fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d3b89de-f1e8-4213-b688-71e94d35f338/conversions/21b1e98e-6411-459d-92be-483aeb82c3fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d3b89de-f1e8-4213-b688-71e94d35f338/conversions/21b1e98e-6411-459d-92be-483aeb82c3fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d3b89de-f1e8-4213-b688-71e94d35f338/conversions/21b1e98e-6411-459d-92be-483aeb82c3fe-xl-___webp_1920.webp 1920w Вероника Соловьева

Она также заметила, что в настоящее время в Беларуси имеется и доступность кредитов с приятными условиями кредитования, а также сама потребность в этом товаре.

Вероника Соловьева:

"Учитывая очередь нуждающихся для улучшения жилищных условий в Минске, нужно понимать, что он всегда будет пользоваться спросом, поэтому ожидать единовременного снижения цен я бы не стала".