Эксперт РСМД объяснил, что понимается под Инициативой глобального управления

Фото: РИА Новости

На саммите ШОС, который состоялся в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября 2025 года, приняли Инициативу глобального управления. Что это за документ и можно ли говорить, что Китай создает новую систему управления миром, разъяснил в "Актуальном интервью" доктор политологии, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.

Он обратил внимание, что этот документ выражает стратегию, на которую нацелено большинство стран ШОС и БРИКС. В целом это более справедливый миропорядок с реформированием международных организаций, включая МВФ, Всемирный банк Организации Объединенных наций и отказом от деструктивной политики, которую проводят западные страны во всех сферах. "Это не только санкции. В совместной Тяньцзинской декларации также отмечено, что нужно отказаться от негатива и дискредитирования различных стран в сфере спорта", - отметил Камран Гасанов.

Камран Гасанов

В первую очередь, считает эксперт, это нацелено на Россию, потому что ее исключили из ряда спортивных мероприятий. Конечно, на остальные сферы это тоже будет распространяться - это касается гуманитарной сферы, экономики и торговли. Китай, к слову, с этим сталкивается сам, особенно в период правления президента США Дональда Трампа. "Это стало совместным ответом Индии, Китая и России, которые поняли, что нужно действовать сообща, что все-таки дракон, как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, должен держаться вместе со слоном", - сказал эксперт РСМД.