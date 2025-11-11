Эксперт Шадров отметил два основных фактора безработицы в Польше

При этом экономическая ситуация в Польше усугубляется, растет безработица, предприятия сокращают наборы персонала, а граждане все чаще жалуются на нестабильность. Мнение эксперта.

"Безработица в Польше связана с двумя основными факторами, как мне кажется. Первый фактор - это то, что в целом и в Польше, и в Евросоюзе наблюдается экономический спад, порой достигающий двузначных величин по некоторым направлениям. А второй фактор - это большое количество дешевой рабочей силы из Украины. И она, соответственно, занимает рабочие места, снижает зарплаты, снижает меры стимулирования работников".