Эксперт Васильев: Реакция американцев определит длительность шатдауна
Telegraph сообщает, что шатдаун в США задержит поставки оружия в Украину. В преддверии выборов республиканцы и демократы усилили политическую борьбу, поэтому продолжительность шатдауна будет зависеть от реакции общества и того, какая партия заручится большей поддержкой. Мнение эксперта.
Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН:
"Насколько это закрытие правительства продлится, долго или довольно быстро будет купировано, здесь имеет большое значение вот эта реакция американского общественного мнения. А эти опросы, которые наверняка будут проводиться, из которых будет вытекать, на какую сторону большая часть опрошенных будет возлагать ответственность за вот это довольно болезненное закрытие федерального правительства. В Америке тоже считается, что форма закрытия - это то, что политики в Вашингтоне заигрались друг с другом и думают больше о каких-то своих политических выгодах, нежели о благе народа. Потому что правительство всегда должно быть открыто 24 часа, если так можно выразиться, и 7 дней в неделю для того, чтобы служить американскому народу, а не наоборот".