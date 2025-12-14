3.72 BYN
Эксперты оценили белорусско-американские переговоры и отмену санкций для белорусского калия
Отмена американских санкций - это ситуативное разовое решение или все-таки долгосрочная тенденция и политика здравого смысла? Можно ли рассчитывать на полную нормализацию белорусско-американских отношений?
Экспертное сообщество активно обсуждает горячие новости из белорусской столицы.
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что все происходящее сейчас в рамках американо-белорусских отношений - это большая дипломатическая победа официального Минска.
"Соединенные Штаты Америки вынуждены смягчать санкции. Причем, как мы видели, первым как раз под смягчение санкций попал авиаперевозчик "Белавиа", а затем уже "Беларуськалий" - один из главных экспортеров Республики Беларусь, поставщик удобрения, - отметил Дудаков. - Это дефицитный товар на мировом рынке. Как мы знаем, с 2022 года цены на удобрения выросли везде, особенно на Западе. Например, в Соединенных Штатах Америки рост цен на удобрения был примерно в 2-3 раза, что очень много. И это, конечно, привело к довольно серьезному на текущий момент кризису в сельскохозяйственной индустрии Соединенных Штатов".
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал такую точку зрения: "Соединенным Штатам Америки нужен белорусский калий. Американское сельское хозяйство находится в относительно благоприятных условиях и обеспечивает продукты питания и для Соединенных Штатов Америки, и для всего мира. Но цена имеет значение. Инфляция очень остро затрагивает потребительскую корзину малоимущего населения и американских семей со средними доходами. Трамп иногда говорит о необходимости затягивания поясов, несколько образно говорит: "Ну зачем вам надо иметь 30 игрушек для детей, достаточно ограничиться 2-3 игрушками". Так что в данном случае калий может рассматриваться не только как фактор снижения цен на сельскохозяйственную продукцию, но и как фактор увеличения количества детских игрушек в американских семьях".
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:
"Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, все на взаимовыгодной основе. В принципе, точно так же любит и Трамп. Сделка превыше всего. Вообще, конечно, политика новой администрации США во многом нам (и не только нам) была непонятна. Прежде всего было неясно, что стоит за их словами. А сейчас появился документ (Стратегия национальной безопасности США - Прим. ред.), причем очень важный документ, определяющий основу как внутренней, внешней, так и военной политики. Это документ мирового гегемона. И буквально в преамбуле этого документа говорится о том, что Белый дом признает, что политика предыдущих администраций в период после холодной войны была ошибочной. И Дональд Трамп готов исправить это положение. Ну, а что обычно исправляют? Обычно исправляют ошибку. Вот в отношении Республики Беларусь, я думаю, это, признание нашего суверенитета и снятие незаконных санкций".