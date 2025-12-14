Эксперты оценили белорусско-американские переговоры и отмену санкций для белорусского калия

Отмена американских санкций - это ситуативное разовое решение или все-таки долгосрочная тенденция и политика здравого смысла? Можно ли рассчитывать на полную нормализацию белорусско-американских отношений?

Экспертное сообщество активно обсуждает горячие новости из белорусской столицы.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что все происходящее сейчас в рамках американо-белорусских отношений - это большая дипломатическая победа официального Минска.

Политолог-американист Малек Дудаков

"Соединенные Штаты Америки вынуждены смягчать санкции. Причем, как мы видели, первым как раз под смягчение санкций попал авиаперевозчик "Белавиа", а затем уже "Беларуськалий" - один из главных экспортеров Республики Беларусь, поставщик удобрения, - отметил Дудаков. - Это дефицитный товар на мировом рынке. Как мы знаем, с 2022 года цены на удобрения выросли везде, особенно на Западе. Например, в Соединенных Штатах Америки рост цен на удобрения был примерно в 2-3 раза, что очень много. И это, конечно, привело к довольно серьезному на текущий момент кризису в сельскохозяйственной индустрии Соединенных Штатов".

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал такую точку зрения: "Соединенным Штатам Америки нужен белорусский калий. Американское сельское хозяйство находится в относительно благоприятных условиях и обеспечивает продукты питания и для Соединенных Штатов Америки, и для всего мира. Но цена имеет значение. Инфляция очень остро затрагивает потребительскую корзину малоимущего населения и американских семей со средними доходами. Трамп иногда говорит о необходимости затягивания поясов, несколько образно говорит: "Ну зачем вам надо иметь 30 игрушек для детей, достаточно ограничиться 2-3 игрушками". Так что в данном случае калий может рассматриваться не только как фактор снижения цен на сельскохозяйственную продукцию, но и как фактор увеличения количества детских игрушек в американских семьях".

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси: