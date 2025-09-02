Эксперты оценили сотрудничество Беларуси с Китаем в неспокойной геополитической обстановке

Сотрудничество Беларуси с Китаем в неспокойной геополитической обстановке - это верное направление взаимодействия, которое уже приносит ощутимые результаты и имеет потенциал для роста. Эксперты сходятся во мнении: сотрудничество с Китаем приведет к положительным результатам.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Когда речь идет о взаимодействии с таким экономическим и промышленным гигантом, как Китайская Народная Республика, это является фактом достаточно позитивным. Поэтому от интенсификации взаимодействия КНР и Республики Беларусь следует ожидать довольно значимых результатов. Нужно отдать должное прагматичности курса, который реализует глава Беларуси, потому в актуальных реалиях, конечно, взаимодействие с Китаем является стратегически значимым. И если мы говорим о выборе государств - партнеров для кооперации, безусловно, это направление абсолютно верное".

Беларусь может позаимствовать у Китая опыт в области технологий

Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):