Экзитпол: Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше

Ни один из кандидатов по итогам прошедших 18 мая выборов президента в Польше не набрал необходимого числа голосов для победы в первом туре. Таковы результаты экзитпола, проведенного Ipsos, пишет БЕЛТА со ссылкой агентство PAP.

Так, кандидат от правящей "Гражданской коалиции" мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил результат в 30,8%. На втором месте кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, получивший 29,1% голосов.

По данным экзитпола, Славомир Ментцен занял третье место на президентских выборах с результатом 15,4 %. Следующие места, согласно опросу Ipsos, заняли: Гжегож Браун (6,2 %), Адриан Зандберг (5,2 %), Шимон Холовня (4,8 %) и Магдалена Беят (4,1 %).

Голосование на выборах президента в Польше завершилось в 21.00 по местному времени (22.00 по минскому времени). В первом туре выборов президента Польши участвовали 13 кандидатов.

Предполагаемая явка избирателей, как сообщает PAP, составила 66,8 %.