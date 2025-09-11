Электромотоциклы, велосипеды и авто: как в Беларуси создают свою "зеленую" повестку

В Беларуси - в стране, электробусы которой колесят в разных уголках мира - занялись производством легковых электрокаров. Подробнее о всех новинках рассказали в проекте "На контроле Президента".

Электромобиль с белорусским VIN-кодом презентовали весной 2025 года - в базовой и полной комплектации. В более дорогом варианте: автоматическая крышка багажника, панорамная крыша, массаж и вентиляция передних сидений и электронные помощники.

Сергей Традчик, главный технолог СЗАО "БЕЛДЖИ":

"В версии Mах есть ассистенты водителя, который является автопилотом второго уровня. Это означает, что водитель всегда должен держать руки на руле, должен участвовать в движении автомобиля. Но все функции, в принципе, автомобиль делает сам. Главное, чтобы на дороге была соответствующая разметка, и автомобиль будет двигаться сам".

Электромобиль от СЗАО "БЕЛДЖИ"

"Также будет присутствовать такая, на мой взгляд, очень нужная функция - система автоматического торможения, которая позволяет, если водитель не увидел автомобиль, машине самой затормозить перед пешеходом или другим авто. Это убережет от каких-то серьезных последствий", - заметил Сергей Традчик.

За 3 месяца белорусы купили 350 таких машин. Среди первых покупателей и главный технолог СЗАО "БЕЛДЖИ". Он отметил некоторые преимущества: "Огромное преимущество у него в расходе. Зарядка производится дома по льготному тарифу, и это фактически в 8 раз дешевле по сравнению с бензиновым автомобилем. Еще одна особенность - для обогрева салона используется тепловой насос. Соответственно, эффективность затрат электроэнергии на обогрев салона у него гораздо выше, чем у обычных электромобилей. Поэтому, я думаю, проблем зимой с ним не будет".

Говоря простым языком, это китайская "электричка", собранная белорусскими руками. В чем же выгода? Новые рабочие места и доступ к технологиям. Китай сегодня впереди планеты всей, особенно в машиностроении.

Было бы странным, если бы в стране, где производят легковые автомобили, не начали выпуск электрокаров. Кстати, от разработки чисто белорусского электрического авто не отказываются.

Наталья Харькова, замдиректора "БЕЛДЖИ":

"К экономической целесообразности, с учетом емкости нашего рынка, нам нужно еще стремиться, ведь Беларусь страна вообще небольшая. Почему Китай занимает лидирующие позиции? Потому что масштабы производства позволяют им, не задумываясь об экономической целесообразности, являться первым и главным производителем. Объем производства определяет в том числе и распределение затрат на каждое конкретное транспортное средство. Над этим пока работает Академия".

Наталья Харькова, замдиректора "БЕЛДЖИ"

Для комфортной зарядки электромобилей в Беларуси развивается и сеть АЗС. Если на начало 2024 года на одно зарядное устройство приходилось почти 9 электрокаров, то за год это соотношение фактически удвоилось. По данному показателю наша страна входит в топ-15 стран мира.

Кстати, еще одна новинка в стране - от мотовелозавода. В продажу поступил электровелосипед на мотоциклетных колесах - разработка отечественная.

Электровелосипед от мотовелозавода

Максимальная скорость - 25 км/ч. Съемный аккумулятор обеспечивает пробег до 30 км на одном заряде. Для использования не нужны ни права, ни регистрация.

На заводе анонсирует еще две новинки. Речь про две модели электромотоциклов. Сейчас они проходят испытания.

Сергей Манько, директор ООО "МотоВелоЗавод":

"Это мотоцикл ID, на базе D425. Силовая установка у него до 7 кВт и запас хода до 100 км. Следующий мотоцикл - это мотоцикл IX, на базе X250. Здесь силовая установка - 10 кВт. Силовая установка разработана нами, на нашем производстве, и произведена на предприятиях Республики Беларусь. Данные мотоциклы проходят ходовые испытания, дорабатываются, планируем в следующем году их поставить уже в серию".

Электромотоциклы от мотовелозавода

Импортозамещение и локализация - основные задачи, которые стоят перед заводом. Это касается всей продукции. В этом году на мотовелозаводе начали собирать собственные литиевые батареи. По сути, каждая из них состоит из отдельных ячеек. Есть батареи для самокатов, велосипедов, скутеров и мотоциклов.