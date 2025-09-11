Замерзают ли зимой и как правильно заряжать? Как в городах Беларуси уже используют электробусы

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14286057-82d6-4999-bd37-7b887665d20f/conversions/403615ac-cb33-458c-93a9-c776cb7ee2cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14286057-82d6-4999-bd37-7b887665d20f/conversions/403615ac-cb33-458c-93a9-c776cb7ee2cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14286057-82d6-4999-bd37-7b887665d20f/conversions/403615ac-cb33-458c-93a9-c776cb7ee2cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14286057-82d6-4999-bd37-7b887665d20f/conversions/403615ac-cb33-458c-93a9-c776cb7ee2cf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

В рамках комплексной программы развития электротранспорта в Беларуси в 2023 году правительство приняло решение о реализации пилотного проекта по поставке в города страны электробусов. В "На контроле Президента" подвели итоги проделанной работы в этом направлении.

Одним из первых городов с электробусами стало Жодино. Проект предусматривал решение всех вопросов, связанных с инфраструктурой. Поэтому в городе провели соответствующий тендер и закупили необходимые зарядные станции. Минэнерго решило вопросы подведения сетей. Так в Жодино появились не только электробусы, но и вся необходимая инфраструктура.

"Я считаю, что проект доказал эффективность. Имеются самые положительные отзывы, - отметил председатель Жодинского городского исполнительного комитета Александр Цивако. - Но пришлось добавить порядка трех автобусов, которые работают на дизельном топливе. Это необходимо было для того, чтобы закрыть потребность движений нашего пассажиропотока".

Электробус в Жодино news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c1de9f-df34-4ddc-baad-41ded170c77b/conversions/568fce7d-c3d4-4cbc-932d-0f2c3f632f1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c1de9f-df34-4ddc-baad-41ded170c77b/conversions/568fce7d-c3d4-4cbc-932d-0f2c3f632f1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c1de9f-df34-4ddc-baad-41ded170c77b/conversions/568fce7d-c3d4-4cbc-932d-0f2c3f632f1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9c1de9f-df34-4ddc-baad-41ded170c77b/conversions/568fce7d-c3d4-4cbc-932d-0f2c3f632f1a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каждый рабочий день часть электробусов курсирует по городу, часть остается в жодинском автопарке в ожидании своей смены. Там же установлены зарядные станции, в среднем на полную зарядку машины уходит до 6 ч.

Юрий Кульвановский, директор филиала "Автомобильный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс":

"На данный момент инфраструктура представляет собой 7 зарядных станций по 2 пистолета на территории самого предприятия. Также имеются 2 зарядные станции по 2 пистолета на территории нашей автостанции для необходимости дозарядки электробусов во время движения их по городскому маршруту".

Зарядная станция для электробусов в Жодино news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7ee293-29ad-4683-a9c9-b2dbe047e786/conversions/c93df2a8-7aec-40a9-a14f-8449151a668c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7ee293-29ad-4683-a9c9-b2dbe047e786/conversions/c93df2a8-7aec-40a9-a14f-8449151a668c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7ee293-29ad-4683-a9c9-b2dbe047e786/conversions/c93df2a8-7aec-40a9-a14f-8449151a668c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7ee293-29ad-4683-a9c9-b2dbe047e786/conversions/c93df2a8-7aec-40a9-a14f-8449151a668c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Об особенностях зарядки аккумулятора рассказал Павел Иванистов, начальник автоколонны филиала "Автомобильный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс": "В этих электробусах идет ячеистая разрядка аккумуляторов, поэтому желательно, чтобы он полностью заряжался, иначе, что срок эксплуатации батареи сокращается. Это, конечно, устроено не так, как телефоны, тут другой принцип работы аккумуляторных батарей".

Электробусы рассчитаны на 34 пассажирских места, еще 64 человека смогут ехать в них стоя. Есть место для инвалидной и детской коляски. Также в салоне можно найти кнопку для требования остановки.

Тут созданы все условия для комфорта пассажиров. К примеру, у каждого посадочного места имеется USB-разъем для зарядки мобильных телефонов. Кондиционер работает круглый год, ну и, само собой, есть система видеонаблюдения для обеспечения безопасности в салоне.

Чтобы сесть за руль такой техники, водители проходили обучение. Есть некоторые отличия от обычных автобусов, но в целом нет ничего сложного, рассказывает водитель филиала "Автомобильный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс" Николай Бурдужел: "Есть поддержка поясницы, комфортное мягкое сиденье. Оргономика у машины очень удобная, удобная панель. И самый важный фактор - очень хорошая обзорность (360 градусов).

Нет проблем и с техническим обслуживанием. Автопарк постоянно в тесном контакте с производителем.

Михаил Рамша news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d50dd7a3-bbc9-4c3c-8dba-cec7c687198a/conversions/6a8e4c4e-1892-4445-97a5-77b2f63b9e99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d50dd7a3-bbc9-4c3c-8dba-cec7c687198a/conversions/6a8e4c4e-1892-4445-97a5-77b2f63b9e99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d50dd7a3-bbc9-4c3c-8dba-cec7c687198a/conversions/6a8e4c4e-1892-4445-97a5-77b2f63b9e99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d50dd7a3-bbc9-4c3c-8dba-cec7c687198a/conversions/6a8e4c4e-1892-4445-97a5-77b2f63b9e99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Рамша, замдиректора - главный инженер филиала "Автомобильный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс":

"По приезде механик транспортной организации проводит осмотр рулевого, тормозных механизмов. После того, как механик признал, что транспортное средство исправно, оно загоняется на моечное отделение для проведения наружной и внутренней мойки. Обслуживание данной техники производится на сервисном центре МАЗ совместно с УП "ЭТОН-ЭЛТРАНС".

Один из самых популярных вопросов от обывателей: не замерзают ли электробусы зимой? Все-таки в минусовую температуру энергия тратится еще и на обогрев салона. Ответ дал Юрий Кульвановский: "Как таковых тенденций, сложностей по техническому характеру мы не наблюдаем. Однако в связи с тем, что все-таки это электротранспорт, есть снижение заряда с наступлением отрицательных температур".

Электротранспорт - визитная карточка Беларуси. Наши электробусы, троллейбусы и трамваи колесят в разных уголках планеты. Поэтому развитие сферы - на особом контроле. Реализация пилотных проектов в Жодино и Шклове показала как плюсы, так и минусы. Выводы сделаны.

Олег Лахман news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51a0e99-7b01-4f3a-91be-0a5b0fb5c397/conversions/e8e5a548-683c-4dea-9eeb-ee0c8142417e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51a0e99-7b01-4f3a-91be-0a5b0fb5c397/conversions/e8e5a548-683c-4dea-9eeb-ee0c8142417e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51a0e99-7b01-4f3a-91be-0a5b0fb5c397/conversions/e8e5a548-683c-4dea-9eeb-ee0c8142417e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51a0e99-7b01-4f3a-91be-0a5b0fb5c397/conversions/e8e5a548-683c-4dea-9eeb-ee0c8142417e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Лахман, ведущий госинспектор управления контроля промышленного комплекса и транспорта Комитета госконтроля Беларуси:

"В Жодино была проблема со сходом электротранспорта с линии, в связи с чем приходилось выпускать автобусы с дизельными двигателями, что приводило к дополнительным затратам. В настоящее время эта проблема решена, весь электротранспорт успешно функционирует на линии. По результатам выявленных проблем Комитетом были приняты меры реагирования, которые позволят не только нивелировать выявленные проблемы, но и не допустить их в будущей реализации аналогичных проектов".

Глядя на реализацию проектов, с уверенностью можно сказать, что получились отличные наглядные примеры и для потенциальных иностранных заказчиков.