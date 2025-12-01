Елена Пономарева обосновала шестью позициями, почему ВНС - уникальный политический инструмент

Она назвала несколько позиций, почему это является таковым. Во-первых, создание ВНС было определено волей народа на референдуме 2022 года. Во-вторых, его статус и полномочия как высшего представительного органа народовластия закреплены в Конституции. В-третьих, именно ВНС определяет стратегические направления развития общества и государства, причем обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Это, по мнению политолога, является очень важным положением, которое также зафиксировано в Конституции Республики Беларусь. В-четвертых, в соответствии с обновленной Конституцией в 2022 году ежегодные послания Президента заслушиваются только на площадке ВНС, что тоже является очень важным моментом, потому что в посланиях фиксируется некая стратегия развития страны. В-пятых, ВНС утверждает пятилетнюю Программу социально-экономического развития.

"В нынешних турбулентных условиях сохранение пятилетней стратегии очень важно, потому что, конечно, многое меняется ситуативно, но есть вектор, который определен на четкую перспективу, который позволяет планировать большие проекты. В-шестых, решаются кадровые вопросы. Наконец, важна та огромная работа, которая ведется по подготовке выносимых на ВНС предложений, ведь нужно собрать огромный массив мнений, подходов, обработать цифры, а потом вынести это в виде конкретных предложений. Это значит, что нужно посетить предприятие, пообщаться с людьми, съездить в поля, оценить достигнутые моменты и планировать будущее, то есть в комплексе это действительно очень значимый институт", - пояснила свою точку зрения Елена Пономарева.