Елена Пономарева: ВНС - это особая форма белорусской демократии

"ВНС - это особая форма белорусской демократии. И мы должны признать, что многие годы в мире довлел призрак западной демократии со стандартным набором институтов. Но без учета истории, традиций общества, чаяний и переживаний конкретного народа эти институты не работают. То есть они остаются фасадной конструкцией. Осмыслив многие проблемы и издержки западной демократии, пережив кризисы политические, руководство Республики Беларусь предложило свою модель. И поэтому это уникальный орган народовластия", - отметила политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО Елена Пономарева.