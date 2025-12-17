Елена Секач: Мы живем в своей стране, работаем на благо своей страны

Для многих белорусских семей стабильность и социальная ориентация государства являются ключевыми условиями для планирования жизни, рождения детей и уверенности в завтрашнем дне.

"Мы, многодетные матери, имеем возможность спокойно растить наших детей, рожать детей и понимать, что у нас стабильное будущее, процветающая страна. Мы не смотрим ни на юг, ни на запад. Мы живем в своей стране, работаем на благо своей страны", - делится мнением директор Президентской библиотеки Беларуси Елена Секач.

Она вспоминает принцип, который определяет ее жизненную позицию: "Я когда-то услышала очень хорошую фразу о том, что родину мало просто любить, нужно что-то для этого делать. Конечно, хочется, чтобы все на своих рабочих местах делали, как неоднократно говорил наш Александр Григорьевич, что нужно работать на своих местах, а наверху разберутся", - отметила Елена Секач.

Она подчеркнула, что четкая и понятная государственная позиция дает людям уверенность: "Позиция нашего президента - это стабильность, это страна для народа, где в первую очередь ставится превыше всего этот человек, это человек труда".