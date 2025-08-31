3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Еноты, игуаны, хамелеоны - какие экзотические питомцы живут в домах белорусов
Домашние собаки, коты и рыбки - уже не в тренде. Так считают белорусы, которые решили поделить свои квадратные метры с экзотическими питомцами.
Одного желания завести такого друга мало - не любого питомца одобрит закон, вдобавок многие из них требуют особого ухода.
В одном из домов Беларуси никогда не бывает скучно - за суету отвечают Толик и Кузя. По происхождению они еноты, бунтари - в душе, а дизайнеры - по образованию.
Юлия Вахитова, хозяйка енотов Толика и Кузи:
"Мы делали ремонт три раза за год. Они разбирают вещи буквально до винтика. Долезают до потолков, потрошат холодильники. Прийти и помыть лапы в супе - для них святое дело. Мясо воруют прямо со сковородки, пока ты его жаришь. Им жареное нельзя, но сырое их не особо привлекает, а украсть - всегда вкуснее".
У питомцев Юлии отдельная жилплощадь со всем необходимым - собственный диван, колесо для поддержания физической формы, место для сна и дизайнерский гамак для отдыха.
"Это мой антистресс, мои дети и любовь, мои булочки. Я их обожаю", - рассказала Юлия.
В гости к Толику часто забегает его верная подруга двортерьер Соня, их любимое развлечение - бои без правил.
Территорию охраняют два пса, которых девушка тоже взяла с приюта. В прохладе дома по ночам активничает африканский еж, днем эстафету перехватывает белка дегу. В соседнем доме кот живет со змеей, во дворе вальяжно прогуливаются куры под присмотром петуха, а вольер делят два фазана. Их завели специально для того, чтобы у тех самых енотов Толика и Кузи всегда были свежие диетические яйца.
В одной из столичных квартир прописался самый популярный аксолотль Беларуси Луня. Его приглашали даже на передачу одного из российских телеканалов.
Карина Лущик - хозяйка хамелеона Боба, с которым по соседству обитают очаровательные крыски: Афина, Соня, Янка, Манка и Милка. С двумя пушистыми кошками здесь мир да любовь. Специально для рациона Боба Карина разводит совсем обычных сверчков и тараканов.
Появление пушистого скунса Булочки в одном из столичных парков моментально привлекло внимание. Булочка родом из Новосибирска. В Беларуси она одна такая - яркая и неповторимая, увидев камеру, сразу начинает позировать. Несмотря на то, что ей всего два годика, она уже успела принять участие в съемках трех фильмов.
Ольга Грац, хозяйка домашнего скунса Булочки:
"Если кто-то хочет завести по-настоящему преданного питомца, мне кажется, скунсы - лучший выбор. Это что-то среднее между кошкой и собакой: как кошку, ее не обязательно выгуливать, это по желанию, а как собака, она очень ласковая, преданная, настоящая домашняя, семейная".
Игуана Джозефина в еде неприхотлива. В отличие от хамелеона Боба она травоядная - с удовольствием похрустит веточкой укропа или перекусит манго. Как у истинной леди, у нее свой гардероб - много платьев, но предпочитает стиль милитари.
Еноты, скунсы, хамелеоны, крысы и даже некоторые змеи - заводить экзотического питомца в Беларуси можно, но осторожно. Главное - обеспечить правильный уход и безопасность, в том числе для соседей.