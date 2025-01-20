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Есть ли у нового главы МАРТ план работы на ближайшие 100 дней, в программе "Актуальное интервью" спросили у министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича.
"Плана на 100 дней у меня пока нет. Мне надо еще вернуться в Башкирию, закрыть там вопросы, которые остались, но определенные направления я уже для себя определил", - рассказал глава ведомства.
Артур Карпович:
"Я всегда иду от малого. У меня, наверное, такой склад характера, что больше нацелен на выискивание каких-то негативных моментов для того чтобы их устранять, нежели петь дифирамбы людям о том, что уже нами сделано. Сделали, получили результат, хорошо, двигаемся дальше. Но те недостатки, которые имеются, надо оперативно устранить".