США сворачивают поставки оружия Евросоюзу

США негласно сокращают поставки вооружения в Европу, утверждает издание The Atlantic. Реализуя принцип "Америка прежде всего", Пентагон определил категории дефицитных систем вооружения и блокирует их поставку в ЕС.

Конкретный пример - срыв переговоров без объяснения причин по многомиллиардному контракту с Данией на поставку систем Patriot. У США имеется лишь четверть ракет, необходимых для реализации военных планов.

При этом в качестве главного геополитического соперника Штаты рассматривают Китай и поэтому отдают предпочтение наращиванию военной мощи в Тихом океане.

