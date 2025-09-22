США сворачивают поставки оружия Евросоюзу

США негласно сокращают поставки вооружения в Европу, утверждает издание The Atlantic. Реализуя принцип "Америка прежде всего", Пентагон определил категории дефицитных систем вооружения и блокирует их поставку в ЕС.

Конкретный пример - срыв переговоров без объяснения причин по многомиллиардному контракту с Данией на поставку систем Patriot. У США имеется лишь четверть ракет, необходимых для реализации военных планов.