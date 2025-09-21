Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Борисове открылся склад готовой продукции завода медпрепаратов

Новые инвестпроекты в Борисове. Склад готовой продукции завода медпрепаратов стал одним из крупнейших в стране, его площадь составляет более 7 тыс. кв. м.

Помещение оборудовано удобными технологиями разгрузки и мониторингом микроклимата. Еще один значимый инвестпроект - новый цех по производству таблеток, включая продукцию по импортозамещению.

Дмитрий Демяшкевич, первый заместитель гендиректора Борисовского завода медпрепаратов:

"Параллельно с этим проектом реализуется еще один - строительство нового производства твердых лекарственных форм. Планируемая мощность - 1 млрд 400 млн таблеток в год, что позволит нам увеличить объемы производства и нарастить экспорт".

Дмитрий Демяшкевич, первый заместитель гендиректора Борисовского завода медпрепаратов

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

"Мы строим промышленные предприятия, занимаемся благоустройством, развиваем инфраструктуру, медицину, образование. Все это происходит динамично".

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома

Борисовский завод медпрепаратов выпускает около 300 наименований продукции, в экспортном портфеле предприятия 50 стран мира.

