В Борисове открылся склад готовой продукции завода медпрепаратов
Новые инвестпроекты в Борисове. Склад готовой продукции завода медпрепаратов стал одним из крупнейших в стране, его площадь составляет более 7 тыс. кв. м.
Помещение оборудовано удобными технологиями разгрузки и мониторингом микроклимата. Еще один значимый инвестпроект - новый цех по производству таблеток, включая продукцию по импортозамещению.
Дмитрий Демяшкевич, первый заместитель гендиректора Борисовского завода медпрепаратов:
"Параллельно с этим проектом реализуется еще один - строительство нового производства твердых лекарственных форм. Планируемая мощность - 1 млрд 400 млн таблеток в год, что позволит нам увеличить объемы производства и нарастить экспорт".
Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
"Мы строим промышленные предприятия, занимаемся благоустройством, развиваем инфраструктуру, медицину, образование. Все это происходит динамично".
Борисовский завод медпрепаратов выпускает около 300 наименований продукции, в экспортном портфеле предприятия 50 стран мира.