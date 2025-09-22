Белорусские разработчики на Пуцзянском инновационном форуме представили совместные с Китаем проекты

Итоги сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций в интервью "Первому информационному" озвучил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Он отметил, что именно технологии станут базой для дальнейшей промышленной кооперации, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Это самая сложная, чувствительная и перспективная тема. Что касается остальных направлений - биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы, авиастроение, беспилотные аппараты и т.д., мы видим нормальное поступательное сотрудничество и создание продуктов. В сфере ИИ Китай впереди планеты всей, причина простая - 1 млрд 300 млн человек, а это огромный поток информации. Чем больше информации, тем правильнее выстраиваются алгоритмы ИИ, очень важно позаимствовать опыт и алгоритмы КНР".

В Шанхае проходит Пуцзянский инновационный форум, Беларусь присутствует в статусе почетного гостя. Участники не только обсуждают будущее науки, но и оценивают практические результаты работы ученых. Отдельным блоком представлена белорусская национальная экспозиция и совместные разработки Минска и Пекина.

Максим Базулька, директор компании-разработчика:

"Мы представляем белорусско-китайскую разработку под брендом "Беларусь ТТЗ". Это реальное оборудование, которое устанавливается на белорусские конвейеры. Продукт дополнен белорусскими разработками на базе ИИ - цифровой инженер, цифровой агроном и помощники, которые обучены по базе знаний, требующихся для белорусского трактора".

Игорь Рязанов, старший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:

"Мы поставляем самые разнообразные углеродные материалы, в том числе на основе графена. Это новая форма углерода, которую мы синтезируем оригинальным способом и ищем применение в различных областях. Например, мы начали белорусско-китайский проект с Хэнаньским университетом науки и технологий, посвященный каталитическим материалам для синтеза водорода, т. е. это направление водородной энергетики".

За время работы профильных секций представители науки, госуправления и бизнес смогли обсудить широкий спектр тем - от развития аэрокосмических исследований до использования возобновляемых источников электроэнергии.