На Филиппинах проходят массовые акции протеста

Столкновения с полицией на улицах Манилы - народный гнев вызвали факты коррупции в столице Филиппин.

Акция под названием "Марш триллиона песо" организована общественными активистами на фоне выявленных хищений из фонда по борьбе с наводнениями.

Стычки привели к травмам 40 сотрудников правоохранительных органов, более 70 человек задержано.