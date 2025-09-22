Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Филиппинах проходят массовые акции протеста

Столкновения с полицией на улицах Манилы - народный гнев вызвали факты коррупции в столице Филиппин.

Акция под названием "Марш триллиона песо" организована общественными активистами на фоне выявленных хищений из фонда по борьбе с наводнениями.

Стычки привели к травмам 40 сотрудников правоохранительных органов, более 70 человек задержано.

Кроме столицы Манилы акции прошли и в других регионах Филиппин. Протестующие хотят добиться прозрачности в расходовании средств бюджета и наказания виновных в коррупции.

Разделы:

В мире

Теги:

Филиппиныакция протетста