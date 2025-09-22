Мировые лидеры съезжаются в Нью-Йорк на юбилейную сессию Генассамблеи ООН

Неделя высоких ставок и споры по напряженным вопросам - в Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры на юбилейную сессию Генассамблеи ООН.

Более того, вскоре ООН выберет нового Генерального секретаря. Второй пятилетний срок Гутерриша истекает в 2026 году. В кулуарах, вероятно, будут обсуждаться кандидаты на его место.