Мировые лидеры съезжаются в Нью-Йорк на юбилейную сессию Генассамблеи ООН

Неделя высоких ставок и споры по напряженным вопросам - в Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры на юбилейную сессию Генассамблеи ООН.

Запланированы саммиты, конференции и памятные мероприятия, включая празднование 80-летия всемирной организации.

В центре внимания - Ближний Восток, украинский конфликт и ядерная программа Ирана.

Более того, вскоре ООН выберет нового Генерального секретаря. Второй пятилетний срок Гутерриша истекает в 2026 году. В кулуарах, вероятно, будут обсуждаться кандидаты на его место.

В мире

ООНГенассамблея ООННью-Йорк