Профсоюзы Минска организовали для детей с ограниченными возможностями экскурсию в Хатынь
Профсоюзы Минска организовали поездку в Хатынь для ребят с ограниченными возможностями и посетителей социально-территориальных центров. На экскурсию по мемориальному комплексу и музею вдохновил Сергей Ходоркевич.
Мальчик учится в специализированной школе и увлекается историей, кинолентами и песнями военных времен. Давно мечтал побывать в Хатыни, ведь видел мемориал только на фотографиях в интернете и в учебниках. Благодаря помощи взрослых Сергей смог побывать в знаковом для каждого белоруса месте.
"Спросили, о чем мечтает Сергей, а он мечтает побывать в Хатыни. Для него тема Великой Отечественной войны очень болезненная, он в нее проникается, поэтому много чего знает. Сегодня наша мечта сбылась, спасибо большое", - поблагодарила профсоюзы Екатерина Ходоркевич, мама Сергея.
Владимир Зубрик, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:
"Сергей Ходоркевич вдохновил нас на эту акцию. Когда представители городского объединения профсоюзов столицы приезжали к нему 1 июня, в праздник Дня защиты детей, чтобы поздравить и подарить подарки, он изъявил желание побывать в Хатыни. Сейчас проходит акция профсоюзов "35 добрых дел", поэтому мы пригласили не только Сережу, но и других, кто приходит в наши региональные центры. Это очень интересно".
"Приехали с этой группой на экскурсию, я никогда не был в Хатыни. Меня впечатлили памятники, очень хорошо, что они есть. Об этой ужасной трагедии надо помнить, об этом должен знать каждый белорус и сделать все, чтобы эта трагедия не повторилась", - отметил учащийся Минского государственного колледжа сервиса и технологий Эдуард Клуйша.
В этом году Федерации профсоюзов Беларуси исполняется 35 лет. К юбилейной дате профильные организации проводят республиканскую акцию "35 добрых дел".