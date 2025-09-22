3.64 BYN
ВСУ атаковали курортный район Крыма
Автор:Редакция news.by
ВСУ атаковали курортную зону Крыма с помощью беспилотников с фугасными боезарядами. Под удар в том числе попали санаторий "Форос" и здание школы. Три человека погибли, пострадали 16.
Ударом украинских боевиков полностью разрушен актовый зал учебного заведения, пострадала и библиотека. Школьников перевели на дистанционное обучение. Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.