22 сентября в Беларуси водителям разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте

Сделаем воздух чище! 22 сентября в Беларуси для всех водителей, которые оставили автомобиль на стоянке, проезд в общественном транспорте бесплатный.

Традиционно 22 сентября в республике проходит акция "День без автомобиля". Для бесплатного проезда достаточно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Отказ хотя бы на сутки от автомобиля существенно сокращает количество вредных веществ в воздухе.