3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
22 сентября в Беларуси водителям разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте
Автор:Редакция news.by
Сделаем воздух чище! 22 сентября в Беларуси для всех водителей, которые оставили автомобиль на стоянке, проезд в общественном транспорте бесплатный.
Традиционно 22 сентября в республике проходит акция "День без автомобиля". Для бесплатного проезда достаточно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Отказ хотя бы на сутки от автомобиля существенно сокращает количество вредных веществ в воздухе.