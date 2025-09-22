Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияАрмияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеТранспортТуризмЭкология

22 сентября в Беларуси водителям разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте

Сделаем воздух чище! 22 сентября в Беларуси для всех водителей, которые оставили автомобиль на стоянке, проезд в общественном транспорте бесплатный.

Традиционно 22 сентября в республике проходит акция "День без автомобиля". Для бесплатного проезда достаточно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Отказ хотя бы на сутки от автомобиля существенно сокращает количество вредных веществ в воздухе.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

водителиакция