3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
В Беларуси действует около 200 военно-патриотических клубов
В Беларуси обновились подходы к подготовке будущих правоохранителей, которая начинается в военно-патриотических клубах.
К слову, в стране их действует около 200 - на базе школ и воинских частей, а также при силовых структурах.
Сергей Варсоба, руководитель военно-патриотического воспитания СШ № 30 г. Минска:
"Это было важно не только сейчас, а всегда. Мы прививаем любовь к Родине, стремление ее защищать, патриотизм, а также обучаем различным дисциплинам по мере возможностей учащихся".
Военно-патриотические клубы открыты практически во всех районах столицы. Программами предусмотрено изучение разнообразных дисциплин, а также выездные занятия.
"Мне нравится атмосфера. Также здесь обучают начальной военной подготовке", - поделилась член военно-патриотического клуба "Мужество" Варвара Сопчак.
"Мне очень нравится заниматься с оружием, стрелять, также интересен туризм. Я ездила в военные части, мне там очень понравилось", - рассказала член военно-патриотического клуба "Мужество" Виктория Кузьмич.
Военно-патриотические клубы - это не только спорт и дисциплина, но и глубокое уважение к истории, поддержка и развитие личных качеств.