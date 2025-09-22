В Беларуси действует около 200 военно-патриотических клубов

В Беларуси обновились подходы к подготовке будущих правоохранителей, которая начинается в военно-патриотических клубах.

К слову, в стране их действует около 200 - на базе школ и воинских частей, а также при силовых структурах.

Сергей Варсоба, руководитель военно-патриотического воспитания СШ № 30 г. Минска:

"Это было важно не только сейчас, а всегда. Мы прививаем любовь к Родине, стремление ее защищать, патриотизм, а также обучаем различным дисциплинам по мере возможностей учащихся".

Военно-патриотические клубы открыты практически во всех районах столицы. Программами предусмотрено изучение разнообразных дисциплин, а также выездные занятия.

"Мне нравится атмосфера. Также здесь обучают начальной военной подготовке", - поделилась член военно-патриотического клуба "Мужество" Варвара Сопчак.

"Мне очень нравится заниматься с оружием, стрелять, также интересен туризм. Я ездила в военные части, мне там очень понравилось", - рассказала член военно-патриотического клуба "Мужество" Виктория Кузьмич.

