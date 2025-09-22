Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Кишинев перед выборами зачищает политическое поле

Утром 22 сентября по указке Кишинева начато свыше 250 обысков по всей Молдове, проверке подверглись более 100 человек. Полиция преследует политические партии и их руководителей.

Официально обыски проходят под эгидой уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. По факту Кишинев за 5 дней до парламентских выборов начал массированное давление на политических оппонентов.

По данным опроса Insider Moldova, в случае допуска всех партий к электоральному событию правящая партия Санду получит лишь 18 % голосов избирателей, а победу одержит оппозиционный Патриотический блок с результатом в 34 %.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

МолдоваКишенев