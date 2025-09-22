Кишинев перед выборами зачищает политическое поле

Утром 22 сентября по указке Кишинева начато свыше 250 обысков по всей Молдове, проверке подверглись более 100 человек. Полиция преследует политические партии и их руководителей.

Официально обыски проходят под эгидой уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. По факту Кишинев за 5 дней до парламентских выборов начал массированное давление на политических оппонентов.