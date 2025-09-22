3.64 BYN
Кишинев перед выборами зачищает политическое поле
Автор:Редакция news.by
Утром 22 сентября по указке Кишинева начато свыше 250 обысков по всей Молдове, проверке подверглись более 100 человек. Полиция преследует политические партии и их руководителей.
Официально обыски проходят под эгидой уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. По факту Кишинев за 5 дней до парламентских выборов начал массированное давление на политических оппонентов.
По данным опроса Insider Moldova, в случае допуска всех партий к электоральному событию правящая партия Санду получит лишь 18 % голосов избирателей, а победу одержит оппозиционный Патриотический блок с результатом в 34 %.