Эксперт: Кризис госуправления ЕС связан с тоталитаризмом в принятии решений
В Европе наблюдается глубочайший кризис госуправления. О характерных признаках подробнее рассказал научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов:
"Это тоталитаризм в принятии решения. Вроде бы в теории принимается какой-то общий закон или правило, но он совершенно не согласовывается со странами-участниками. Мало того, что он не согласовывается, это не вопрос неких амбиций, а это жизнеутверждающий, обеспечивающий фактор, на который местные элиты не могут пойти. То есть идет раздрай внутри Евросоюза".
По словам эксперта, при принятии решения речь не идет о том, чтобы что-то обсуждать или на взаимоуважительных позициях договариваться, никто не собирается что-то согласовывать с руководством стран, просто идет чиновничье продавливание.
"Вы будете делать так, а если нет, у нас есть рычаги для того, чтобы на вас воздействовать", - это несколько раз повторяла и Урсула фон дер Ляйен, и Кая Каллас, когда говорила о внешнеполитическом курсе всего Европейского союза. Добавьте сюда и политизацию", - заключил Руслан Панкратов.