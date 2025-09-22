Эксперт: Кризис госуправления ЕС связан с тоталитаризмом в принятии решений

В Европе наблюдается глубочайший кризис госуправления. О характерных признаках подробнее рассказал научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов:

"Это тоталитаризм в принятии решения. Вроде бы в теории принимается какой-то общий закон или правило, но он совершенно не согласовывается со странами-участниками. Мало того, что он не согласовывается, это не вопрос неких амбиций, а это жизнеутверждающий, обеспечивающий фактор, на который местные элиты не могут пойти. То есть идет раздрай внутри Евросоюза".

По словам эксперта, при принятии решения речь не идет о том, чтобы что-то обсуждать или на взаимоуважительных позициях договариваться, никто не собирается что-то согласовывать с руководством стран, просто идет чиновничье продавливание.