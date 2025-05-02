Эстафета памяти. Все меньше тех, кто может рассказать правду о войне и героизме советского народа

Большая эстафета памяти! Беларусь не просто бережно хранит историю и борется за сохранение исторической правды, но и всячески поддерживает ветеранов. Тех, кто может рассказать правду о трагических событиях Великой Отечественной и героизме советского народа, с каждым годом все меньше.





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И ценность такого общения неизмеримо высока. В преддверии 9 Мая депутаты Палаты представителей Национального собрания навещают ветеранов, поздравляют с большим праздником и дарят подарки.

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Когда в 1941-м объявили о начале войны, Нине Юрковой было всего три года, они с родителями жили в тогда еще Ленинграде, несмотря на совсем маленький возраст, ужасы войны и блокады - в памяти и сегодня.

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Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "С каждым днем свидетелей тех страшных военных лет становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю и отобрать у нас нашу Великую Победу становится все больше и больше. Поэтому самое основное здесь - передать этот опыт, те истории, которые рассказывают нам люди, перенесшие войну. Рассказывать необходимо молодежи для того, чтобы она понимала, что именно советский народ победил в Великой Отечественной войне, сколько горя война принесла советскому и белорусскому народу. Очень важно, чтобы наша молодежь об этом помнила и эти истории передавались из поколения в поколение".