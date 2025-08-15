Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, пишет ТАСС.

Отмечается, что встреча двух лидеров продолжалась около трех часов. Путин и Трамп вскоре дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров. Как ранее отмечали в Кремле, Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров лидеров.

По сообщениям американских СМИ, Дональд Трамп и Путин оба примут участие в совместной пресс-конференции по итогам переговоров в узком составе.

Появились первые оценки переговоров.

Александр Дарчиев, посол России в США, отвечая на вопрос о переговорах Трампа и Путина, сказал: "В целом очень положительно".

Атмосфера в целом позитивная. Конкретно итоги мы сейчас услышим из первых уст", - сказал дипломат в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в преддверии пресс-конференции лидеров.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что переговоры Трампа и Путина были "отличными".

Переговоры между Путиным и Трампом прошли исключительно хорошо, написала агенстство Reuters.

Bloomberg сообщил, что переговоры Путина с Трампом на Аляске стали их самой продолжительной встречей один на один на сегодняшний день.