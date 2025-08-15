3.72 BYN
Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, пишет ТАСС.
Отмечается, что встреча двух лидеров продолжалась около трех часов. Путин и Трамп вскоре дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров. Как ранее отмечали в Кремле, Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров лидеров.
По сообщениям американских СМИ, Дональд Трамп и Путин оба примут участие в совместной пресс-конференции по итогам переговоров в узком составе.
Появились первые оценки переговоров.
Александр Дарчиев, посол России в США, отвечая на вопрос о переговорах Трампа и Путина, сказал: "В целом очень положительно".
Атмосфера в целом позитивная. Конкретно итоги мы сейчас услышим из первых уст", - сказал дипломат в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в преддверии пресс-конференции лидеров.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что переговоры Трампа и Путина были "отличными".
Переговоры между Путиным и Трампом прошли исключительно хорошо, написала агенстство Reuters.
Bloomberg сообщил, что переговоры Путина с Трампом на Аляске стали их самой продолжительной встречей один на один на сегодняшний день.